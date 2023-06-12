Понедельник, 12 Июня 2023 14:07

АрмИнфо.Депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Ишхан

Сагателян избран представителем Верховного органа партии АРФ <Дашнакцутюн>. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Согласно источнику, 9-11 июня состоялось 26-ое заседание Верховного собрания АРФД, в ходе которого были рассмотрены двухлетняя деятельность партии, ситуация, сложившаяся в Республике Армения и в Арцахе, намечены предстоящие задачи и определены основные направления деятельности структур АРФД.

По итогам собрания был избран Верховный орган АРФД, в состав которого вошли Тадевос Аветисян, Лилит Галстян, Аргишти Геворкян, Вардан Акопян, Акоп Матилян, Гегам Манукян, Метрос Мегрян, Ишхан Сагателян, Игорь Саркисян, Ашот Симонян, Хачатур Степанян, Герасим Варданян, Тарон Тоноян.