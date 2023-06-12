Понедельник, 12 Июня 2023 13:02

АрмИнфо. Азербайджан вырыл бункеры на территории армянского раннехристианского кладбища в поселении Гявуркала (дословно крепость неверных) в селе Айкаджур (бывший азербайджанский Софулу) Мартакертского района Арцаха.

Как сообщает сайт monumentwatch.org, проводящий мониторинг культурного наследия Арцаха, об этом свидетельствуют фото с космоса, опубликованное на сайте "Мониторинг наследия Кавказа" (Caucasus Heritage Watch), (рис.1 https://caucasusheritage.cornell.edu/?p=1411).

Отмечается, что Гявуркала является самым крупным раннехристианским армянским поселением Арцахской степи после Тигранакерта.

Он занимает площадь около двух гектаров, имеет круглый земляной вал, зальную церковь V-VI веков, сложенную из тесаных камней и украшенную крестовыми композициями. Столп раннехристианского памятника все еще стоял. Как видно из космоснимка и карты города (рис. 2), раннехристианское кладбище (рис. 2/2) находится восточнее церкви (рис. 2/а). Одна из самых ранних армянских надписей была найдена в 50-х годах прошлого века на городском кладбище (рис. 3-6), именно там, где сегодня вырыты бункеры.

Не исключено, что на этой территории найдены и другие саркофаги с армянскими надписями.

"Фактически, Азербайджан упорно продолжает уничтожение армянских следов на оккупированных территориях. Есть большой риск, что такие бункеры будут размещены и на территории самого поселения", - говорится в сообщении.