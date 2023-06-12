Понедельник, 12 Июня 2023 12:55

АрмИнфо. Сотрудниками Комитета государственных доходов Армении предотвращена попытка ввоза на территорию республики 650 граммов гашиша. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно источнику, наркотик в желудке пытался провезти гражданин РА, прибывший авиарейсом из Рима. Имея обоснованные подозрения, что в

организме гражданина М. В. могли быть спрятаны наркотики, последний был обследован с помощью рентгеновского оборудования, после чего

необходимо было провести осмотр гражданина с участием врача. Для этого он был доставлен из аэропорта <Звартноц> в медицинский центр, где в результате компьютерной томографии было установлено, что в толстой кишке желудка гражданина имеются шаровидные инородные тела, которые были удалены из его организма в результате различных медицинских вмешательств. Всего из организма гражданина было извлечено 110 полных, 16 разорванных и вскрытых полиэтиленовых сферических пакетов, содержащих бурые массы со своеобразным запахом, похожим на наркотик типа <гашиш>. Общий вес обнаруженных <гашишных> наркотических масс составил 652 грамма.

По данному факту составлен протокол по делу о контрабанде. Материалы дела вместе с обнаруженными наркотическими массами были переданы в Следственный комитет РА, где было возбуждено уголовное дело.