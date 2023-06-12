Понедельник, 12 Июня 2023 12:23

АрмИнфо. В Армении создана рабочая группа по разработке стратегии развития второго по величине и по значению города республики - Гюмри. Решение об этом 12 июня подписал вице-премьер Тигран Хачатрян.

Согласно решению, опубликованному на сайте правительства, рабочую группу возглавит вице- премьер Мгер Григорян.

В состав рабочей группы вошли министр экономики Ваан Керобян, заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Ваче Тертерян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Альфред Кочарян и другие.

Отметим, что в Гюмри завершены и продолжают осуществляться ряд программ, направленные на развитие города. В частности, на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития в 14,6 млн евро осуществляется проект капитального ремонта улиц города. Общая стоимость проекта составляет 23,84 млн евро. В рамках программы уже отремонтировано 37 улиц города.

Кроме того, с марта 2022 года в парке Дружбы в Гюмри возобновились строительные работы. Официальный старт строительству на площади 7,2 га, расположенном рядом с площадью Шарля Азнавура. Проект реализуется благотворительным Фондом туризма и урбанистики (TUF) как первая модель частно-государственного сотрудничества и социально-экономического развития города Гюмри. На осень 2023 года намечено полное открытие парка уже со всеми объектами. Общий бюджет проекта составляет порядка 12 млн долл. США, из них более 4 млн вложили партнерские организации фонда и несколько индивидуальных благотворителей.

Также реализуется программа восстановления Гюмрийского историко-архитектурного комплекса <Кумайри>, представляющего собой крупный градостроительный комплекс, занимающий площадь около 1000 га. Он включает в себя более 1600 архитектурных памятников XIX - начала XX веков и официально получил статус памятника еще в 1980 году. В его состав входят жилые дома, общественные здания, промышленные сооружения, мастерские, церкви, мосты, военные сооружения, подземная водопроводная система, бани и многое другое. В 2017 году Gyumri Project Hope (GPH) и Центральный банк Армении объединились для разработки проектного предложения <Включение исторического района Кумайри>. Компания GPH провела подробный анализ имеющихся объектов, классифицировала их на национальное, местное и предполагаемое наследие и, наконец, определила доступную территорию для дальнейшего расширения бизнеса. В результате <Программа возрождения Кумайри> была запущена правительством и поддержана международными и частными донорами. В рамках программы реконструированы две главные улицы - Руставели и Ширази, а также 7 соединяющих их малых улиц. На сегодняшний день в районе появилось более 10 предприятий гостиничного бизнеса.