Понедельник, 12 Июня 2023 12:09

АрмИнфо. Два армянских офицера обвиняются в халатном отношении к своим должностным обязанностям, приведших к необратимым последствиям в направлении Хин Тахер в Арцахе в декабре 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, 11 декабря 2020 года военнослужащие ВС Азербайджана, нарушив режим прекращения огня, перешли в атаку в направлении армянской боевой позиции на участке Хин Тахер. В результате 40-минутных боевых действий личный состав был вынужден отступить, а позиция перешла под контроль противника. При отступлении начальник штаба воинского подразделения, майор В.Г. не принял мер по выносу карты расположения боевых позиций, в результате чего противник завладел ею и передал координаты мест расположения всех позиции в восточной части Хин Тахер.

В то же время командир личного состава, привлеченный к боевому дежурству, подполковник Дж. М. ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности. В частности, он только доложил вышестоящему командованию об атаке противника на боевую позицию N и наличии в результате этой атаки раненых. Кроме того, он доложил, что ситуация успокоилась, тогда противники скапливал силы. Затем, зная о скоплениях противника, будучи осведомленным о возможности ухода личного состава с другой боевой позиции, без достаточных оснований, приказал личному составу оставаться на позиции и продолжать круговую оборону, заверив, что в короткий период времени прибудет подмога. В результате этого личный состав позиции был полностью окружен противником.

12 декабря 2020 года в отсутствие обещанной помощи 9 военнослужащих, находившихся на другой боевой позиции, по собственной инициативе покинули ее и оказались в поле зрения вооруженных сил противника и были убиты, а двое других военнослужащих, пытавшихся выбраться из окружения другим путем, были пленены.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 376 УК Армении (халатное отношение к службе). Материалы с обвинительным заключением переданы в суд