Понедельник, 12 Июня 2023 11:09

АрмИнфо. В Первопрестольном Святом Эчмиадзине под председательством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго 5-8 июня прошло заседание Высшего Духовного Совета (ВДС).

Как сообщает пресс-служба Первопрестольного Эчмиадзина, глава МИД Арцаха Сергей Казарян и член Совета Геворг Даниелян представили доклады о созданной в Армении и Арцахе ситуации.

В отчете затрагивалась катастрофическая ситуация, разворачивающаяся вокруг Армении и Арцаха, в частности об опасности геноцида, угрожающей народу Арцаха в результате блокады и посягательств на суверенные территории Армении. С беспокойством были затронуты также проблемы, социальная разобщенность и поляризация внутри страны

Высший Духовный Совет с глубокой обеспокоенностью отметила создавшуюся в жизни страны сложную ситуацию. Он подчеркнул, что власти Армении должны воздерживаться от действий, оскорбляющих достоинство нации, и противопоставить унизительным амбициям и требованиям внешних врагов реалистичные и исключительно проармянские позиции, решительно отстаивая неотъемлемое право народа Арцаха на самоопределение.

Совет выразил поддержку народу и властям Арцаха, отметив также, что справедливое право народа Арцаха жить свободно и независимо должно найти защиту во всех национальных рамках.

ВДС подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для укрепления духа единства народа и создания атмосферы солидарности.

Директор социального департамента Первопрестольного Эчмиадзина Маркос Мангасарян касаясь социальной поддержке Арцаха подчеркнул, что по настоянию и усилиям Патриарха всех армян, при активном участии всех епархий ААЦ в осажденный Арцах было доставлено 360 тонн гуманитарной помощи. Оказываемая поддержка будет носить постоянный характер.

Члены ВДС, с беспокойством касаясь продолжающейся гуманитарной кризисной ситуации, сложившейся в результате блокады Азербайджана, высказались за необходимость расширения программ социальной поддержки.

В ходе собрания представители духовенства коснулись и вопроса преподавания предмета "История Армянской церкви" в общеобразовательных школах, который был полностью исключен из школьной программы в связи с введением в РА по инициативе правительства нового государственного стандарта общего образования.

В ходе обсуждений ВДС, подтвердив свою позицию, счел недопустимым исключение предмета из общеобразовательной программы, подчеркнув, что он является важным фактором миссии воспитания поколений. В этом контексте было указано на рост числа тяжких преступлений, сопровождающихся насилием и наркоманией, особенно среди несовершеннолетних. Была отмечена жизненно важность, чтобы власти предприняли практические и действенные шаги по борьбе с указанными явлениями, а также в обществе, особенно в учебных заведениях, высоко оценили подвиг наших замученных армян, сражавшихся за Родину, чтобы дух патриотизма детей нации не ослабевал.

На встрече также был затронут вопрос долгосрочной аренды владений Армянского Патриархата Иерусалима, и было отмечено, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин находится в контакте с Патриархатом и внимательно следит за происходящими событиями.

В ходе четырехдневной встречи обсуждались и другие вопросы, связанные с деятельностью Дарственных кафедр и епархий Церкви, выполнением миссии Церкви