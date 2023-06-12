Понедельник, 12 Июня 2023 11:08

АрмИнфо. В МИД Армении выразили соболезнования Казахстану в связи с гибелью людей в результате лесного пожара, бушующего в Абайской области.

"Глубоко опечалены известием о крупных лесных пожарах в Абайской области Казахстана, в результате которых погибли люди и многие получили ранения. Приносим искренние соболезнования пострадавшим в результате стихийного бедствия и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД Армении в Твиттер.

Отметим, что в Абайской области продолжают тушить масштабные лесные пожары, которые вспыхеули в области 8 июня. В результате стихии, по последним данным, погибло 14 человек. Все они - сотрудники местного лесничества. По последним данным МЧС, тушение пожаров в Абайской области продолжается на пяти участках. В тушении лесного пожара задействовано около 1,5 тыс. человек, более 290 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства Минэкологии РК, акиматов и Минобороны РК.

На фоне крупных пожаров и введения режима ЧС Токаев уволил главу МЧС РК Юрия Ильина. Его место занял Сырым Шарипханов, ранее занимавший должность начальника Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина МЧС РК. Токаев лично приехал на место трагедии и встретился с родными погибших. Более того, сегодня в Республике Казахстан объявлен траур, приспущены государственные флаги.