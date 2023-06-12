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АрмИнфо. В МИД Армении выразили соболезнования Казахстану в связи с гибелью людей в результате лесного пожара, бушующего в Абайской области.
"Глубоко опечалены известием о крупных лесных пожарах в Абайской области Казахстана, в результате которых погибли люди и многие получили ранения. Приносим искренние соболезнования пострадавшим в результате стихийного бедствия и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД Армении в Твиттер.
Отметим, что в Абайской области продолжают тушить масштабные лесные пожары, которые вспыхеули в области 8 июня. В результате стихии, по последним данным, погибло 14 человек. Все они - сотрудники местного лесничества. По последним данным МЧС, тушение пожаров в Абайской области продолжается на пяти участках. В тушении лесного пожара задействовано около 1,5 тыс. человек, более 290 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства Минэкологии РК, акиматов и Минобороны РК.
На фоне крупных пожаров и введения режима ЧС Токаев уволил главу МЧС РК Юрия Ильина. Его место занял Сырым Шарипханов, ранее занимавший должность начальника Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина МЧС РК. Токаев лично приехал на место трагедии и встретился с родными погибших. Более того, сегодня в Республике Казахстан объявлен траур, приспущены государственные флаги.
|Вице-премьер: Союзнические отношения народов Армении и России являются надежным фундаментом для дальнейшего развития многогранного сотрудничества
|Сергей Копыркин: Недружественные шаги в отношении России и ее союзников будут находить адекватный ответ
|Омбудсмены Арцаха и Армении провели онлайн-дискуссию с представителями Армянской коллегии адвокатов Америки в связи с ситуацией вокруг НКР
|Омбудсмен Арцаха опубликовал обновленный доклад о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате блокады НКР Азербайджаном
|Июль этого года ознаменуется фееричным событием: с 1 по 6 июля впервые в Армении состоится Неделя моды (Yerevan Fashion Week)
|Евросоюз в рамках проекта по стимулированию туризма в Армении содействовал открытию молоканского дома-музея "Чайбушка" в русском селе Фиолетово
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В отпуск на поезде
|Уголовное производство в отношении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна временно приостановлено
|Президент Арцаха Путину: Совместив наши стратегические интересы народы РФ и НКР смогут обеспечить для всех сторон стабильную атмосферу в регионе
|Премьер-министр РА поздравил Николая Денкова с избранием на пост премьер-министра Болгарии
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции ВС Армении в направлении Сотка
|«Простые» кредиты Ардшинбанка помогут предприятиям МСБ.
|Бегларян: Уже 6 месяцев Арцах находится под азербайджанской блокадой и терроризмом
|Ишхан Сагателян избран представителем Верховного органа партии АРФ <Дашнакцутюн>
|Никол Пашинян согласился ответить на вопросы членов комиссии НС РА расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|Азербайджан вырыл бункеры на раннехристианском кладбище армянского поселения Гявуркала
|Гражданин Армении в своем желудке попытался в ввезти в страну 652 гр гашиша
|В Армении создана рабочая группа по разработке стратегии развития города Гюмри
|Два армянских офицера обвиняются в халатном отношении к должностным обязанностям, приведших к необратимым последствиям в Хин Тахер в Арцахе в 2020 году
|Эрдоган свои первые зарубежные визиты после переизбрания совершит в Северный Кипр и Азербайджан
|Высший Духовный Совет призвал власти Армении воздерживаться от действий, оскорбляющих достоинство нации и занимать исключительно проармняскую позицию
|Армения и Беларусь отпраздновали 30-летие установления дипотношений
|Городской совет Парижа единогласно принял резолюцию об оказании неотложной гумпомощи народу Арцаха
|Посол России: В Москве обеспокоены попытками втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мать погибшего солдата признана виновной в похищении Пашиняна-младшего, но освобождена из под стражи по причине условного срока
|Министерство окружающей среды Армении ответило Азербайджану по поводу нового металлургического завода
|Пашинян: гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это очень важный вопрос
|Опрос: Число разочарованных Бархатной революцией в Армении заметно выросло
|По итогам туркмено-венгерских переговоров в верхах подписаны совместные документы
|Опрос: Только 3,8% армянской общественности не прочь видеть Арцах в составе Азербайджана
|Суд по делу о похищении сына премьер- министра РА проходит за закрытыми дверями
|В Сочи планируется встреча Путин-Пашинян
|Пашинян-младший: каждый случай должен получить соответствующую правовую оценку
|Ален Симонян: давления международных партнеров могут предотвратить дальнейшую агрессию Азербайджана против Армении
|Конгрессмен США призывает коллег присоединиться к требованию положить конец американской военной помощи Азербайджану
|Американские сенаторы требуют от администрации Байдена привлечь Азербайджан к ответственности
|Мишустин: Россия придает особое значение процессу разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе
|Российский генерал выступил в Баку за разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе
|Право народа Арцаха на самоопределение не может быть предметом переговоров - Арам I
|МВД Армении выступило с разъяснениями относительно крупного ДТП, произошедшего по вине кортежа главы МВД
|Вражеские силы обстреляли трактор, выполняющий сельхозработы на участке Карвин в Арцахе
|Делегация Tуркменистана принимает участие в заседаниях Eвразийского Mежправсовета и совета глав правительств СНГ
|Пакистан и Туркменистан подписали совместный план ускоренной реализации ТАПИ
|Эдвард Сандоян официально назначен ректором РАУ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|СБ РА: создание международного механизма обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха остается приоритетом для Армении
|Левон Тер-Петросян провел встречу с послом России
|Левон Аронян не поедет в Баку для участия в Кубке мира по шахматам
|Ереван: По просьбе Баку намеченная на 12 июня встреча в Вашингтоне отложена
|Кристина Квин стала свидетелем напряженной ситуации на границе близ села Тех в Сюнике
|Сотрудники СНБ Армении получат возможность улучшить свои жилищные условия
|Британский министр считает неприемлемым любое посягательство на основные права человека, учитывая непрекращающуюся агрессию Азербайджана против Армении
|В Армении два военных университета будут объединены в один
|Армянские спортсмены получат больше финансовых средств на подготовку к чемпионатам мира и Европы
|Лукашенко: Разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонам
|В регионах Армении будут внедрены передвижные офисы системы пробации
|B солнечном Дилижане пройдет армяно-грузинский фестиваль <Мимино>
|Вражеские силы открыли огонь по позициям ВС Армении
|Читать больше
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