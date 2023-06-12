Понедельник, 12 Июня 2023 11:07

АрмИнфо. Армения и Беларусь отпраздновали 30-летие установления дипотношений.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией Беларусью.

Мы высоко ценим вековую дружбу между нашими народами и желаем мира и процветания нашим странам", - говорится в сообщении МИД РА в Твиттер.

Посольство Беларуси в Армении организовало торжественный прием по этому случаю.