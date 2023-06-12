Понедельник, 12 Июня 2023 09:16

АрмИнфо. Россия, как и прежде, позиционирует себя как суверенное государство, проводящее независимую внешнюю политику, рассматривает себя как важного игрока на мировой арене, задачей которого является содействие формированию по-настоящему демократической системы международных отношений, основанной на равенстве государств, учете и согласовании их интересов, а также на принципе обеспечения неделимости безопасности. Об этом в интервью "Иравунк" заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

При этом российский дипломат выразил убеждение, что именно нарушение этих принципов Западом в лице США и их союзников в последние десятилетия во многом стало главной причиной происходящих сегодня в мире событий.

Копыркин подчеркнул, что Россия, естественно придает важное значение отношениям со своим союзниками, в том числе и с Арменией. "Мы придаем большое значение развитию связей с широким кругом государств, разделяющих наш базовый подход к системе международных отношений", - сказал посол, добавив, что таких стран большинство, и это создает благодатную почву для российской активной политической деятельности.

Вместе с тем он констатировал, что Россия прекрасно осознает свою роль как одного из ключевых гарантов стабильности и безопасности в региональном и глобальном плане. "Это проявляется в политике РФ на Южном Кавказе, в том числе в отношениях с Арменией. Здесь конечно сохраняется преемственность, однако, нужно признать, что приходится учитывать и новые реалии", - добавил Копыркин.

Отвечая на вопрос о попытках Запада вытеснить РФ из региона и перетянуть на себя переговорный процесс по нормализации армяно-азербайджанских отношений, дипломат отметил, что приоритет для России, определяющий политику на Южном Кавказе - обеспечение мира и стабильности, нормализация отношений между странами региона, реализация его потенциала.

"И Россия готова всячески поддерживать всё, что служит этим целям. Обеспеченин мира, стабильности и спокойствия на Южном Кавказе - это жизненно важно для РФ с точки зрения ее интересов. Именно поэтому, Россия активно включена в региональные процессы, и прежде всего, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, решение нагорно-карабахского вопроса. И делает для этого очень многое, инициативы известны", - сказал Копыркин, напомнив о последних встречах в трехсторонних форматах на разных уровнях между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России.

Посол считает, что понятна и роль российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе в плане поддержания стабильности и безопасности армянского населения и в целом недопущения эскалации.

"Как посредник Россия оказывает содействие диалогу, но его модальности и содержание определяют сами стороны", - подчеркнул он.

Копыркин добавил, что Россия поддерживает любые шаги и инициативы, которые реально работают на установление мира в регионе и придерживается той позиции, что на сегодняшний день безальтернативной базой регионального урегулирования является комплекс трехсторонних договоренностей на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России, достигнутых с 9 ноября 2020 года по сей день. По его словам, Москва поддерживаем всё, что способствует их реализации.

"Однако, у нас вызывает беспокойство попытки втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Если действовать в отношении региона исходя из логики противостояния, то искажаются и цели, и методы работы. Это создает серьезные проблемы с точки зрения реального урегулирования, которое шло бы в интересах народов региона, а не в интересах внешних сил, руководствующихся своими чуждыми региону геополитическими устремлениями", - подчеркнул он.

Касаясь деятельности РМК, Копыркин выразил убеждение, что российский миротворческий контингент выполняет свои задачи по обеспечению безопасности и содействию в обеспечении жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха и предотвращения крупномасштабной эскалации, при всех звучащих упреках.

"Я на сегодняшний день не вижу силы, которая могла бы так выполнять эту роль в Нагорном Карабахе. Если говорить о перспективе, то, чтобы вводить контингенты, нужно согласие всех сторон. Учитывая международный опыт, я бы не стал поддаваться эйфории в отношении миротворческих возможностей разного рода международных и иных структурах. Мы имеем не очень хороший опыт Украины, опыт в контексте сербско- косовской проблемы. Международное присутствие отнюдь не панацея от проблем и далеко не всегда способствует их решению. Я смотрел бы на эти вопросы более реалистично, более трезво", - добавил российский дипломат, констатировав, что исторический опыт наглядно показывает истинный "потенциал" миротворческих возможностей международных или других структур.

Вместе с тем он констатировал, что Москва, готова оказывать содействие процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном, в том числе в подготовке мирного договора.

"И содержание переговоров, и темп зависят от сторон, им определять готовность. Нужно стремиться к достижению таких договоренностей, которые рассматривались бы как справедливые обеими странами. То есть тех договоренностей, которые реально способствовали бы установлению прочного, долгосрочного мира", - заявил Копыркин.

Отвечая на вопрос о перспективах разблокировки региональных коммуникаций, посол отметил, что в этом вопросе наблюдается прогресс, и стороны достаточно близки к достижению договоренностей, о чем свидетельствует и заявление российского премьер- министра Алексея Оверчука по итогам заседания комиссии 2 июня. "В рамках Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана идет активная работа по разблокированию региональных транспортных коммуникаций. Есть все предпосылки для достижения соответствующих договоренностей и результатов", - убежден Копыркин.

Касаясь деятельности российского Пограничного управления на территории РА, он отметил, что РФ верна взятым обязательствам и выполняет их в полной мере, в том числе, в обеспечении безопасности Армении.

Касаясь вопроса о попытках разжигания в Армении антироссийских настроений, посол РФ признал, что подобные явления наблюдаются. В этом ключе он напомнил об очень прочном стержне российско-армянских отношений, формировавшемся на протяжении столетий. Дипломат отметил важность его сохранения. "Несмотря на все трудности, у наших стран остается настрой на сохранение союзнического характера отношений", - констатировал он.

"Что касается попыток тех или иных сил внести трещину в наши отношения, то, да, мы живем в реальном мире и понимаем, что такие попытки есть, но в конечном итоге все определяет воля наших народов и воля политического руководства. Я рассчитываю, что эта воля, несмотря ни на что, будет преобладать. На сегодняшний день, несмотря на появляющиеся проблемы, подход России заключается в сохранении союзнических отношений с Арменией", - добавил дипломат.

Посол также заверил, что Россия исходят из приверженности тем отношениям, тем обязательствам, которые есть в различных сферах, в том числе и в сфере безопасности, и в военно-политической сфере. "Взаимодействие по этой линии продолжается. Мы рассматриваем Армению как нашего союзника со всеми вытекающими из этого последствиями. Действует военная база, присутствуют наши пограничники, осуществляется взаимодействие по линии военно-технического сотрудничества", - заключил Копыркин.