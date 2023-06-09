Пятница, 9 Июня 2023 19:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 11, 12, 13 в 3-ем квартале Давташена, улица Дживани, абоненты-жильцы на 8-ой улице Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27-41 на улице Лепсуса, частные дома 65/3 ан улице Гапанцяна, 13/10 на улице Шрджанцик Тоннель, 9/6, 13/11, 19/6, 10 на Тбилисском шоссе, жилые дома 9/16, 21/8, 21/9, 19/6, 2/18 на Тбилисском шоссе, жилой дом 30 на улице Ширака, частные дома на улицах Ширака, Кармир Блура, частные дома на улицах Неркин Чарбаха 2, 7, 8, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома Нор Харберда;

11:00-17:00 жилые дома 1-28а на улице Туманяна, частные дома 2-21 на 2-ом тупике Туманяна, жилые дома 62-85а на улице Анрапетутяна, жилой дом 19 на 2-м переулке Анрапетутяна, жилые дома 2, 4, 6, 8 на 3-ем переулке Анрапетутяна, жилые дома 15-116 на улице Налбандяна, жилые дома 5, 5а, 7, 9, 11 на улице Вардананца, 3/1, 3/2 на улице Абовяна, 3, 5, 7, 9 на улице Белякова, 4, 6, 8, 10 на улице Пушкина, жилые дома 29, 31, 31ա, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 на улице Ханджяна, частные дома 4-21 на улице Сахарова, жилые дома 3-18 на улице Тпагричнер, 10-33на пр. Саят-Нова, СНБ, кинотеатр “Москва”, частные дома 1-19 на 1-ом переулке Чаренца, частные дома 56-91 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Г. Аветисяна, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Нораван;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы “Каярани”, 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично село Саят-Нова;

10:00-13:00 частично села Авшар и Ланджар;

12։00-14։00 частично село Овташен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։00 частично квартал ‘Дзахапня” в городе Джермук;

10։30-12։30 частично село Кармрашен;

11։00-12։00 частично село Гермон;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 села Ланджахбюр, Гегаркуник, Сарухан, Гандзак, Кармир, абоненты-жильцы конца квартала “Ацарат”, село Цахкашен полностью, новая школа N8 в Ацарате; станция компании ''Юком”, газозаправочная станция “Кариш” в селе Кармир; школа Сарухана N1, станция компании “Тим Армения”;

в Лорийской области:

13:00-17:00 кварталы “Германакан”, ‘Банаван”, “Совхозаин”, “Эстонакан”, “Кркорян”, “С.Аветисян”, “Узбекакан”, “Швецаракан”, “Глендел”, “Галои Пучах”, кожевенный завод, больница в городе Спитак; село Лернанцк;

в Сюникской области:

11:00-14:00 село Муцк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 2/1 на улице Грибоедова, жилые дома 19, 21 на улице Заряна, жилой дом 51 на улице Дпроци, частные дома 1-34 на 7-ой улице Канакера, частный дом 2 на 1-ом переулке 6-ой улицы Канакера, частные дома 5/1, 6, 7/1, 27, 28 на улице Фанарджяна, частные дома 22-51/1 на улице Думани, 3-47/3 на улице Каленци, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, 1-7 на улице Барбюса, жилые дома 35/20-45/12 на улице Ачаряна, жилые дома 55/5-188/17 на улице Царава Ахбюра; абоненты-жильцы 5, 6, 7, 34А в 3-ем квартале Давташена, Ереванский государственный спортивный колледж олимпийского резерва; жилые дома 2/1, 44 на улице Ачаряна, здания I и II компании “Армгипрозем”, республиканский наркологический центр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 79 на улице Арташисяна, 39 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 13, 15, 23 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилого дома 2 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “ВТБ-Армения банк”, жилой дом 33/3 на улице Манандяна, ООО “Премиум Машинери Эй Эс”, ЧП “Ованнес Аристакесян”, частные дома на улицах Норагавита 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, частные дома на 1-ой улице Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы Норагавита, частные дома на 1, 2, 3, 4, 5 переулках 1-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 3-ей улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 9-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом переулке 10-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-омтупике 10-ой улицы Норагавита, частные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Норагавита, частные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы Норагавита, частные дома на Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); колхоз “Нор Ухи”;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Оганаван;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Рья Таза, Мирак, Меликгюх, Дерек, Мичнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гегарот, Цилкар, Джамшлу, Лернапар;

в Араратской области:

10:00-12:00 квартал “Каярани” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:00-13:00 частично село Воскетап; села Севакаван и Тигранашен;

11։30-13։30 частично село Араксаван;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Гомк;

11։00-12։00 частично село Вернашен;

в Гегаркуникской области:

11։00–13:00 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–16:00 населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 села Лчаван, Маеникс, Ахпрадзор, Карчахбюр, Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Севан Ишхан”, воинская часть Карчахбюра, ГНКО ‘Национальный парк ‘Севан”, ЧП “Хачатрян Саарон”, станции операторов “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком”;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Дзорагюх и Дзорагетаван;

13:00-17:00 телестанция, аэропорт в городе Степанаван; села Саратовка, Новосельцево, Гетаван;

в Сюникской области:

11:00-14:00 село Бнунис;

11:00-16:00 села Шагат и Балак; частично село Ангехакот;