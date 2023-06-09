Пятница, 9 Июня 2023 19:19

АрмИнфо. Гаяне Акопян - мать погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна - признана виновной в похищении Ашота Пашиняна -сына премьер- министра РА Никола Пашиняна.

Приговором судьи Манвела Шахвердяна, Гаяне Акопян осуждена на 4 года лишения свободы, однако вердикт приговор будет применен условно.

Ей назначен годичный испытательный срок с условием невыезда из страны. Тем самым, сегодня же Гаяне Акопян была освобождена.

В беседе с журналистами Пашинян-младший выразил удовлетворением решением суда, заметив, что не будет обжаловать решение суда. Он опроверг бытующее мнение о наличии договоренности между судом, следствием и самими участниками процесса.