Пятница, 9 Июня 2023 19:19

АрмИнфо.Металлургический завод будет построен на территории Республики Армения с соблюдением всех экологических норм и требований. Об этом говорится в заявлении Министерства окружающей среды в ответ обеспокоенность, якобы проявляемую властями Азербайджана.

Согласно заявлению, предприятие будет создано в рамках требований национального законодательства. <Заявление Азербайджана о негативном трансграничном воздействии на окружающую среду в результате эксплуатации завода является необоснованным и никак не соответствует действительности. Единственной реальной целью этих экологических ложных тревог является воспрепятствование экономическому развитию Республики Армения, которая привержена выполнению всех своих международных обязательств в области охраны окружающей среды>, - отмечается в заявлении.

Ранее Арминфо со ссылкой на пресс- службу Министерства экономики РА сообщало, что новый металлургический завод в Ерасхе будет заниматься выпуском черных металлов, арматуры, стальных угольников и труб.

Согласно предоставленной информации, металлургическое производство будет запущено со стороны армяно- американского предприятия ООО GTB STEEL, которое было создано в Армении в прошедшем году. Предприятие уже прошло все процедуры ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) и будет оснащено современными производственными мощностями. Как ранее сообщал на своей странице в Фейсбук министр экономики Ваан Керобян, ежегодно объем производства будет достигать 180 тыс. тонн. С запуском производственного процесса на заводе будет создано 1000 рабочих мест. Общая стоимость проекта оценивается в $70 млн. Завод будет возведен в Ерасхе на территории площадью 16 500 кв.м.

Отметим, что по данным Госреестра юрлиц Армении, GTB STEEL была основана летом 2022 года. Собственниками предприятия являются гражданин США Бобби Канг и гражданка Армении Ноно Саргсян. Директор предприятия - Тигран Акопян.