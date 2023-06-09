Пятница, 9 Июня 2023 19:17

АрмИнфо. По окончании встречи с главами правительств государств СНГ и ЕАЭС президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели отдельную беседу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

<Мы с Вами регулярно встречаемся, но очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия ещё раз поговорить о текущей ситуации в двустороннем плане и по региональным направлениям, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве>, - отметил глава российского государства.

Выразив признательность за прием, поздравил российского лидера с наступающим праздником - с Днём России, пожелав благополучия Российской Федерации. <Да, действительно, мы регулярно встречаемся и обсуждаем широкий круг вопросов. Сегодня тоже мы обсудим и вопросы двусторонней повестки, и региональные вопросы. Я думаю, что сегодня мы обсудим ещё и ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. К сожалению, там остаётся напряжённой гуманитарная ситуация. В Нагорном Карабахе уже несколько месяцев нет газа и электроэнергии. Ситуация в Лачинском коридоре остаётся довольно-таки напряжённой. Между прочим, должен подчеркнуть, что сейчас доставки продовольствия в Нагорный Карабах проводятся с помощью российских миротворцев, и это ограниченное количество продовольствия. В общем, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это тоже очень важный вопрос. Я уверен, сегодня мы это обсудим>, - сказал глава армянского кабмина.