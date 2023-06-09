Пятница, 9 Июня 2023 17:24

АрмИнфо. В 2018 году люди более охотно говорили о своем участии в Бархатной революции, сегодня же картина существенно изменилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Мой рейтинг твоему рейтингу не помеха», проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

В частности, в 2018 году 91% заявляли, что были участниками Революции, в 2023 году – в этом призналось только 37,4% опрошенных.

При этом 46,5% «революционеров» отметили, что принимали участие в митингах в Ереване, 42,1% - следили/следят за происходящим через социальную платформу Фейсбук, 32,8% - участвовали в митингах в своих городах, 28,2% - блокировали дороги, перекрестки, 13,6% - бойкотировали учебный процесс, 12,4% - сигналили в автомобилях, 12,2% - бастовали на работе, 4,4% - принимали участие в акции «половников», 2,9% - следили за телевещанием, 1% - назвало другие способы участия, 0,2% - затруднились ответить.

Однако, если в мае 2018 года большинство опрошенных (87,1%) считали закрытие дорог и ограничение передвижения транспортных средств во время Революции верным решением, то в мае текущего года их число снизилось до 44,5%.

При этом в опросе представлена динамика изменения отношения граждан к Бархатной революции в 5-летнем разрезе. Для оценки ситуации эксперты в опросе использовали следующие временные рамки: май текщего года, ноябрь 2021 года, май 2019 года и сентябрь 2018 года.

В частности, на вопрос «насколько оправдались ваши ожидания от Революции по истечению 5 лет?» 52,1% респондентов ответили, что вообще не оправдались (против 46% в ноябре 2021г., 18,3% в мае 2019г. и 10,9% в сентябре 2018г.), 18% отметили, что в определенной мере не оправдались (против 10,2% в ноябре 2021г., 11,4% в мае 2019г. и 7,6% в сентябре 2018г.), в определенной мере оправдались у 21,5% (против 33,7% в ноябре 2021г., 61,4% в мае 2019г. и 64,2% в сентябре 2018г.), и полностью оправдались только у 3,8% (против 3,2% в ноябре 2021г., 6,6% в мае 2019г. и 14,4% в сентябре 2018г.).

Параллельно, в этом же временном периоде ухудшился и рейтинг Никола Пашиняна – лидера Бархатной революции. Если в сентябре 2018 года полностью положительно его деятельность оценивали 45,4% опрошенных, то в мае кредит доверия к премьер-министру сузился до 5,4% (против 9,5% в ноябре 2021г., 29,9% в мае 2019г.). Соответственно, за это время возросло недовольство работой Пашиняна. В мае 2023 года 47,1% отметили, что крайне негативно оценивают его деятельность, тогда как в сентябре 2018 года на долю недовольных приходилось лишь 2,4% (против 31,3% в ноябре 2021г., 5,1% в мае 2019г.).

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 27 по 31 мая текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

Напомним, что в 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.