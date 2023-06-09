Пятница, 9 Июня 2023 16:54

АрмИнфо.В Ашхабаде состоялись переговоры президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прибывшего с официальным визитом.

Завершение переговоров ознаменовалось подписанием совместных документов. В частности, стороны подписали Соглашение между правительствами Туркменистана и Венгрии о поощрении и защите инвестиций; Программу по сотрудничеству между министерствами культуры двух стран; Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма между Министерством культуры Туркменистана и Агентством туризма Венгрии; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере управления водными ресурсами между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и Министерством внутренних дел Венгрии.

Меморандум о взаимопонимании по научно-техническому сотрудничеству в сфере метеорологии заключен между Эталонным центром Главной государственной службы Туркменистана «Tуркменстандарты» и Управлением метеорологии и технического контроля аппарата Будапештского городского правительства.

Также Министерством образования Туркменистана и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии заключен Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках программы Stipendium Hungaricum на 2024-2026 годы (венгерская государственная стипендиальная программа, по которой можно получить бесплатное образование в Европе).

Институт международных отношений МИД Туркменистана и Дипломатическая академия Министерства иностранных дел и торговли Венгрии заключили Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области подготовки дипломатических кадров.

Кроме того, подписано Соглашение об академическом и научном сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и университетом Земмельвайса — старейшим медицинским вузом Венгрии.

Президент Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Виктор Орбан выступили с обращением к представителям СМИ, сообщает ТДХ.



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