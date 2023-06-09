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АрмИнфо.Суд по делу о похищении сына премьер-министра РА Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна проходит 9 июня за закрытыми дверями. Об этом сегодня журналистам заявил адвокат Овсеп Саркисян.
<Решение о проведении закрытого заседания было принято судом, но то, что предшествовало этому решению, позвольте об этом не говорить, тем более, что адвокаты с подобным ходатайством не обращались>, - отметил он. Адвокат заметил, что сторона защиты на основании договоренности со своей подзащитной Гаяне Акопян - матери погибшего солдата Жоры Мартиросяна, решила прекратить обслуживать интересы своего клиента. Причиной тому стали противоречия, возникшие между адвокатами и Акопян. В настоящее время, продолжил Саркисян, в суде объявлен перерыв, чтобы обеспечить Акопян общественным защитником.
Отметим, что по некоторым данным, Акопян признала факт похищения Пашиняна-младшего, потребовав проведения судебного заседания в ускоренном режиме. Именно это и стало причиной разногласий с адвокатами.
Напомним, что 17 мая Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении матери погибшего солдата Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян, подозреваемой в попытке похищения Пашиняна-младшего. По версии следствия, члены организации "Зов сыновей" заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, и его сбил другой автомобиль. В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении опровергли.
5 июня Апелляционный суд изменил меру пресечения Гаяне Акопян с ареста на домашний арест. Однако к концу дня судья первичной инстанции Манвел Шахвердян решил вновь ее арестовать сроком на 45 дней.
|Суд по делу о похищении сына премьер- министра РА проходит за закрытыми дверями
|В Сочи планируется встреча Путин-Пашинян
|Пашинян-младший: каждый случай должен получить соответствующую правовую оценку
|Ален Симонян: давления международных партнеров могут предотвратить дальнейшую агрессию Азербайджана против Армении
|Конгрессмен США призывает коллег присоединиться к требованию положить конец американской военной помощи Азербайджану
|Американские сенаторы требуют от администрации Байдена привлечь Азербайджан к ответственности
|Мишустин: Россия придает особое значение процессу разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе
|Российский генерал выступил в Баку за разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе
|Право народа Арцаха на самоопределение не может быть предметом переговоров - Арам I
|МВД Армении выступило с разъяснениями относительно крупного ДТП, произошедшего по вине кортежа главы МВД
|Вражеские силы обстреляли трактор, выполняющий сельхозработы на участке Карвин в Арцахе
|Делегация Tуркменистана принимает участие в заседаниях Eвразийского Mежправсовета и совета глав правительств СНГ
|Пакистан и Туркменистан подписали совместный план ускоренной реализации ТАПИ
|Эдвард Сандоян официально назначен ректором РАУ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|СБ РА: создание международного механизма обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха остается приоритетом для Армении
|Левон Тер-Петросян провел встречу с послом России
|Левон Аронян не поедет в Баку для участия в Кубке мира по шахматам
|Ереван: По просьбе Баку намеченная на 12 июня встреча в Вашингтоне отложена
|Кристина Квин стала свидетелем напряженной ситуации на границе близ села Тех в Сюнике
|Сотрудники СНБ Армении получат возможность улучшить свои жилищные условия
|Британский министр считает неприемлемым любое посягательство на основные права человека, учитывая непрекращающуюся агрессию Азербайджана против Армении
|В Армении два военных университета будут объединены в один
|Армянские спортсмены получат больше финансовых средств на подготовку к чемпионатам мира и Европы
|Лукашенко: Разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонам
|В регионах Армении будут внедрены передвижные офисы системы пробации
|B солнечном Дилижане пройдет армяно-грузинский фестиваль <Мимино>
|Вражеские силы открыли огонь по позициям ВС Армении
|Симонян: Армения заинтересована в создании прочных основ и развитии многосторонних отношений с Великобританией
|Арарат Мирзоян поздравил Хакана Фидана с назначением на пост главы МИД Турции
|Армия обороны Арцаха продолжает опровергать вражескую дезинформацию
|Омбудсмен РА: военнопленные не должны превращаться в объект общественного интереса
|Михаэл Рот: ваше правительство сделало отважный шаг, идя на уступки соседнему Азербайджану с целью защиты и обеспечения безопасности народа
|Немецкий парламентарий: нельзя допускать опасности этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Пашинян: Армения готова открыть региональные транспортные коммуникации в Закавказье
|Спектакль <Гардения> Ереванского русского драмтеатра покажут на одной из сцен Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова
|Работа по нормализации отношений между Баку и Ереваном идет в рамках трехстороннего формата - МИД России
|Глава СК РА: есть необходимость налаживания тесных партнерских отношений со следственными органами Грузии
|Студенты- дипломники ГИТИСа и Русский театр в Ереване представили <Даму с собачкой>
|Реконструкция полос таможенного пункта "Верхний Ларс" будет завершена к 15 июня - Мишустин
|США придают большое значение прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном - постпред США в ОБСЕ
|В Минске состоится заседание Комитета секретарей СБ ОДКБ, ожидается и участие секретаря СБ Армении
|Поезд Ереван-Батуми-Ереван начнет курсировать с 14 июня
|Михаэль Рот: <Мы должны сделать все, чтобы армянский народ мог жить в мирных условиях, без войн, насилия и угроз>
|EUMA планирует открыть три дополнительных оперативных пункта в Капане, Иджеване и в Ехегнадзоре
|Омбудсмен Арцаха: При посредничестве российских миротворцев из Арцаха в Армению было перевезено 100 человек, и 110 - в обратном направлении
|Армения и Чехия будут сотрудничать в военно- технической сфере
|Премьер-министр РА отбыл в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправовета и Совета глав правительств СНГ
|ЮКЖД: Природная стихия нарушила движение поездов по участку в направлении Грузии
|Национальный филармонический оркестр в течение юбилейного года представит творчество Арама Хачатуряна, как по всей Армении, так и за рубежом
|Причиной увольнения высокопоставленных прокуроров Армении стала прослушка их разговоров - СМИ
|Министр: МОТ была и остается надежным партнером Армении, особенно в вопросах укрепления социальной справедливости
|Баку и Ереван находятся на пороге мира - глава МИД Азербайджана
|Генрих Мхитарян хочет сыграть в финале самого престижного европейского турнира - Лиги чемпионов УЕФА
|Мирзоян и Хоган обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
|Сергей Маркедонов проанализировал сложные узы союзничества между Москвой и Ереваном, и другими акторами
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции Армии обороны Арцаха
|В Армении понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями с грозами и градом - прогноз синоптиков
|Посол Армении: Незаконные шаги Азербайджана по блокировке Лачинского коридора обостряют региональную ситуацию и создают почву для новой агрессии
|Вице-премьер Армении и спецпредставитель ЕС обсудили перспективы восстановления железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз
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