Пятница, 9 Июня 2023 13:19

АрмИнфо.Суд по делу о похищении сына премьер-министра РА Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна проходит 9 июня за закрытыми дверями. Об этом сегодня журналистам заявил адвокат Овсеп Саркисян.

<Решение о проведении закрытого заседания было принято судом, но то, что предшествовало этому решению, позвольте об этом не говорить, тем более, что адвокаты с подобным ходатайством не обращались>, - отметил он. Адвокат заметил, что сторона защиты на основании договоренности со своей подзащитной Гаяне Акопян - матери погибшего солдата Жоры Мартиросяна, решила прекратить обслуживать интересы своего клиента. Причиной тому стали противоречия, возникшие между адвокатами и Акопян. В настоящее время, продолжил Саркисян, в суде объявлен перерыв, чтобы обеспечить Акопян общественным защитником.

Отметим, что по некоторым данным, Акопян признала факт похищения Пашиняна-младшего, потребовав проведения судебного заседания в ускоренном режиме. Именно это и стало причиной разногласий с адвокатами.

Напомним, что 17 мая Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении матери погибшего солдата Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян, подозреваемой в попытке похищения Пашиняна-младшего. По версии следствия, члены организации "Зов сыновей" заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, и его сбил другой автомобиль. В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении опровергли.

5 июня Апелляционный суд изменил меру пресечения Гаяне Акопян с ареста на домашний арест. Однако к концу дня судья первичной инстанции Манвел Шахвердян решил вновь ее арестовать сроком на 45 дней.