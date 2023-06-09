Пятница, 9 Июня 2023 12:48

АрмИнфо. Каждый случай должен получить соответствующую правовую оценку. Об этом 9 июня перед заседанием суда заявил в беседе с журналистами сын Никола Пашиняна Ашот Пашинян, отвечая на вопрос о том, не чувствует ли он себя неловко, когда видит мать героя в суде.

<Что касается словосочетания <мать героя>, то мы уже говорили об этом. Их никто не унижает и не может унижать. Еще раз преклоняю голову перед героями и их близкими, в том числе, перед госпожой Гаяне, но в то же время говорю, что перед законом все равны, и каждое происшествие в Армении должно оцениваться в соответствии с законом", - сказал Пашинян-младший.

На вопрос, почему он подошел к родителям, собравшихся во дворе в день происшествия, он заявил, что они сами подошли к нему, а он не ушел, поскольку имел опыт общения с родителями других погибших солдат, но не думал, что с ним может произойти безобразный инцидент. На вопрос же, что моголо произойти в Ераблуре, чего он так опасается, Ашот Пашинян заявил, что никогда не делал такого заявления о том, что там может произойти. Ашот Пашинян не ответил на замечание журналистов о том, что его родители используют его для политической мести.

Напомним, что 17 мая Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении матери погибшего солдата Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян, подозреваемой в попытке похищения Пашиняна-младшего. По версии следствия, члены организации "Зов сыновей" заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, и его сбил другой автомобиль. В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении опровергли.

5 июня Апелляционный суд изменил меру пресечения Гаяне Акопян с ареста на домашний арест. Однако к концу дня судья первичной инстанции Манвел Шахвердян решил вновь ее арестовать сроком на 45 дней.