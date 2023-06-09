Пятница, 9 Июня 2023 12:01

АрмИнфо. Целенаправленные заявления и давления со стороны международных партнеров могут предотвратить дальнейшую агрессию Азербайджана против Армении. Об этом в ходе встречи с членами парламентской делегации Великобритании и Северной Ирландии в Межпарламентском Союзе заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, Ален Симонян представил послевоенную ситуацию и подробно рассказал о сложной ситуации в регионе. Он отметил, что в Армении следят за событиями, происходящими в парламенте Великобритании, и деятельностью всех тех парламентариев, которые продемонстрировали уровень восприятия ситуации в нашем регионе после войны 2020 года. "Мы считаем, что целенаправленные заявления и давление наших международных партнеров могут предотвратить дальнейшую агрессию со стороны Азербайджана, а также способствовать устранению атмосферы безнаказанности", - добавил Ален Симонян.

Члены делегации НС подробно проинформировали своих британских коллег о блокаде арцахских армян, кризисе вокруг Лачинского коридора и посягательствах азербайджанских военных на территориальную целостность Армении.

Стороны констатировали, что Армения и Великобритания сформировали амбициозную повестку двусторонних отношений, основанную на общих ценностях и принципах, таких как верховенство права, защита прав человека и основных свобод, укрепление демократических институтов.

На встрече также обсуждалась необходимость наличия общей повестки в рамках Межпарламентского союза для поддержки укрепления демократических институтов обоих государств.