Пятница, 9 Июня 2023 11:33

АрмИнфо. Министерство внутренних дел Армении выступило с разъяснениями относительно дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне на улице Григора Лусаворича.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, авария произошло из-за частичного перекрытия улицы для движения кортежа главы МВД. <По данному факту в управлении внутренней безопасности МВД уже назначено служебное расследование. В рамках служебной экспертизы будет изучаться причинно- следственная связь между действиями сопровождающего персонала и самой аварией. Кроме того, в органе предварительного следствия возбуждено уголовное производство. Результаты будут сообщены дополнительно>, - говорится в разъяснениях пресс-службы МВД. -0-

Отметим, что утром 8 июня на улице Григора Лучаворича произошло крупное ДТП с участием автомобилей Toyota, <Газель> и Jeep.