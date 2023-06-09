Arminfo.info



 Пятница, 9 Июня 2023 11:28

Президент Касым-Жомарт Токаев провел 35-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов

Президент Касым-Жомарт Токаев провел 35-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов

АрмИнфо.Открывая мероприятие, Глава государства выразил признательность всем делегатам за участие в 35-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов и отметил символичность его проведения вместе с первым Международным форумом Астана. Он также сообщил, что в этом году отмечается 25-летие Совета иностранных инвесторов.

Темой нынешнего заседания определена цифровая трансформация экономики. В своем выступлении Президент Казахстана подчеркнул, что геополитическая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику. Однако, как показало время, каждый кризис дает и новые возможности.

– Считаем, что цифровизация, являющая собой колоссальный технологический прорыв, как раз и предоставляет одну из таких возможностей. Рост цифровизации уже определяет сегодняшнюю повестку, оказывая кардинальное влияние на развитие экономики. Широкое внедрение новых концепций и технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей (IoT) и Большие данные (Big Data), ведет к изменению правил игры практически во всех отраслях – от сельского хозяйства до финансов. Цифровизация уже стала определяющим фактором конкурентоспособности целых стран и регионов. Ожидается, что к 2025 году мировой рынок цифровых технологий увеличится на 50% и составит 6,8 трлн долларов. По прогнозам, в течение 10 лет до 70 % мировых товаров и услуг будут производиться с использованием цифровых технологий. Мы в Казахстане четко понимаем критическую важность данной тенденции. Недавно 62 страны единогласно поддержали создание в Казахстане Центра цифровых решений Организации Объединенных Наций для устойчивого развития Центральной Азии. Мы рассматриваем это как символ доверия и важную веху для выхода Казахстана на мировую арену, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что, согласно индексу цифрового интеллекта (Digital IQ), Казахстан уже занимает 20-е место по скорости цифровизации и входит в группу наиболее перспективных стран для развития цифрового благополучия.

– В 2022 году уровень цифровизации в Казахстане вырос на 12 %, а наши цифровые продукты становятся более конкурентоспособными на международных рынках. В прошлом году экспорт IT-продуктов и услуг увеличился в 5 раз и составил 333 миллиона долларов. Мы ставим краткосрочную цель увеличить этот показатель до 500 миллионов долларов к 2025 году. Но мы намерены и дальше двигаться вперед, – сказал Президент.

На заседании также выступили президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков, президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, президент компании CNPC Хоу Цзицзюнь, главный исполнительный директор компании Shell plc Уаэл Сауан, исполнительный вице-президент корпорации Chevron Найджел Хирн, президент по СНГ и Центральной Азии Philip Morris International Марко Мариотти, главный исполнительный директор компании «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев, управляющий партнер компании Ernst&Young по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Джули Линн Тигланд, главный исполнительный директор Air Liquide Франсуа Жаков, председатель и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, генеральный директор подразделения Microsoft по Центральной и Восточной Европе Мишель Симмонс, президент и главный исполнительный директор Wabtec Corporation Рафаэль Сантана.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Суд по делу о похищении сына премьер- министра РА проходит за закрытыми дверямиСуд по делу о похищении сына премьер- министра РА проходит за закрытыми дверями
В Сочи планируется встреча Путин-ПашинянВ Сочи планируется встреча Путин-Пашинян
Пашинян-младший: каждый случай должен получить соответствующую правовую оценкуПашинян-младший: каждый случай должен получить соответствующую правовую оценку
Ален Симонян: давления международных партнеров могут предотвратить дальнейшую агрессию Азербайджана против АрменииАлен Симонян: давления международных партнеров могут предотвратить дальнейшую агрессию Азербайджана против Армении
Конгрессмен США призывает коллег присоединиться к требованию положить конец американской военной помощи АзербайджануКонгрессмен США призывает коллег присоединиться к требованию положить конец американской военной помощи Азербайджану
Американские сенаторы требуют от администрации Байдена привлечь Азербайджан к ответственностиАмериканские сенаторы требуют от администрации Байдена привлечь Азербайджан к ответственности
Мишустин: Россия придает особое значение процессу разблокирования транспортных связей на Южном КавказеМишустин: Россия придает особое значение процессу разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе
Российский генерал выступил в Баку за разблокирование транспортных связей на Южном КавказеРоссийский генерал выступил в Баку за разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе
Право народа Арцаха на самоопределение не может быть предметом переговоров - Арам IПраво народа Арцаха на самоопределение не может быть предметом переговоров - Арам I
МВД Армении выступило с разъяснениями относительно крупного ДТП, произошедшего по вине кортежа главы МВДМВД Армении выступило с разъяснениями относительно крупного ДТП, произошедшего по вине кортежа главы МВД
Вражеские силы обстреляли трактор, выполняющий сельхозработы на участке Карвин в АрцахеВражеские силы обстреляли трактор, выполняющий сельхозработы на участке Карвин в Арцахе
Делегация Tуркменистана принимает участие в заседаниях Eвразийского Mежправсовета и совета глав правительств СНГДелегация Tуркменистана принимает участие в заседаниях Eвразийского Mежправсовета и совета глав правительств СНГ
Пакистан и Туркменистан подписали совместный план ускоренной реализации ТАПИПакистан и Туркменистан подписали совместный план ускоренной реализации ТАПИ
Эдвард Сандоян официально назначен ректором РАУЭдвард Сандоян официально назначен ректором РАУ
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
СБ РА: создание международного механизма обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха остается приоритетом для АрменииСБ РА: создание международного механизма обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха остается приоритетом для Армении
Левон Тер-Петросян провел встречу с послом РоссииЛевон Тер-Петросян провел встречу с послом России
Левон Аронян не поедет в Баку для участия в Кубке мира по шахматамЛевон Аронян не поедет в Баку для участия в Кубке мира по шахматам
Ереван: По просьбе Баку намеченная на 12 июня встреча в Вашингтоне отложенаЕреван: По просьбе Баку намеченная на 12 июня встреча в Вашингтоне отложена
Кристина Квин стала свидетелем напряженной ситуации на границе близ села Тех в СюникеКристина Квин стала свидетелем напряженной ситуации на границе близ села Тех в Сюнике
Сотрудники СНБ Армении получат возможность улучшить свои жилищные условияСотрудники СНБ Армении получат возможность улучшить свои жилищные условия
Британский министр считает неприемлемым любое посягательство на основные права человека, учитывая непрекращающуюся агрессию Азербайджана против АрменииБританский министр считает неприемлемым любое посягательство на основные права человека, учитывая непрекращающуюся агрессию Азербайджана против Армении
В Армении два военных университета будут объединены в одинВ Армении два военных университета будут объединены в один
Армянские спортсмены получат больше финансовых средств на подготовку к чемпионатам мира и ЕвропыАрмянские спортсмены получат больше финансовых средств на подготовку к чемпионатам мира и Европы
Лукашенко: Разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонамЛукашенко: Разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонам
В регионах Армении будут внедрены передвижные офисы системы пробацииВ регионах Армении будут внедрены передвижные офисы системы пробации
B солнечном Дилижане пройдет армяно-грузинский фестиваль <Мимино>B солнечном Дилижане пройдет армяно-грузинский фестиваль <Мимино>
Вражеские силы открыли огонь по позициям ВС АрменииВражеские силы открыли огонь по позициям ВС Армении
Симонян: Армения заинтересована в создании прочных основ и развитии многосторонних отношений с ВеликобританиейСимонян: Армения заинтересована в создании прочных основ и развитии многосторонних отношений с Великобританией
Арарат Мирзоян поздравил Хакана Фидана с назначением на пост главы МИД ТурцииАрарат Мирзоян поздравил Хакана Фидана с назначением на пост главы МИД Турции
Армия обороны Арцаха продолжает опровергать вражескую дезинформациюАрмия обороны Арцаха продолжает опровергать вражескую дезинформацию
Омбудсмен РА: военнопленные не должны превращаться в объект общественного интересаОмбудсмен РА: военнопленные не должны превращаться в объект общественного интереса
Михаэл Рот: ваше правительство сделало отважный шаг, идя на уступки соседнему Азербайджану с целью защиты и обеспечения безопасности народаМихаэл Рот: ваше правительство сделало отважный шаг, идя на уступки соседнему Азербайджану с целью защиты и обеспечения безопасности народа
Немецкий парламентарий: нельзя допускать опасности этнических чисток в Нагорном КарабахеНемецкий парламентарий: нельзя допускать опасности этнических чисток в Нагорном Карабахе
Пашинян: Армения готова открыть региональные транспортные коммуникации в ЗакавказьеПашинян: Армения готова открыть региональные транспортные коммуникации в Закавказье
Спектакль <Гардения> Ереванского русского драмтеатра покажут на одной из сцен Международного театрального фестиваля им. А.П.ЧеховаСпектакль <Гардения> Ереванского русского драмтеатра покажут на одной из сцен Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова
Работа по нормализации отношений между Баку и Ереваном идет в рамках трехстороннего формата - МИД РоссииРабота по нормализации отношений между Баку и Ереваном идет в рамках трехстороннего формата - МИД России
Глава СК РА: есть необходимость налаживания тесных партнерских отношений со следственными органами ГрузииГлава СК РА: есть необходимость налаживания тесных партнерских отношений со следственными органами Грузии
Студенты- дипломники ГИТИСа и Русский театр в Ереване представили <Даму с собачкой>Студенты- дипломники ГИТИСа и Русский театр в Ереване представили <Даму с собачкой>
Реконструкция полос таможенного пункта Реконструкция полос таможенного пункта "Верхний Ларс" будет завершена к 15 июня - Мишустин
США придают большое значение прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном - постпред США в ОБСЕСША придают большое значение прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном - постпред США в ОБСЕ
В Минске состоится заседание Комитета секретарей СБ ОДКБ, ожидается и участие секретаря СБ АрменииВ Минске состоится заседание Комитета секретарей СБ ОДКБ, ожидается и участие секретаря СБ Армении
Поезд Ереван-Батуми-Ереван начнет курсировать с 14 июняПоезд Ереван-Батуми-Ереван начнет курсировать с 14 июня
Михаэль Рот: <Мы должны сделать все, чтобы армянский народ мог жить в мирных условиях, без войн, насилия и угроз>Михаэль Рот: <Мы должны сделать все, чтобы армянский народ мог жить в мирных условиях, без войн, насилия и угроз>
EUMA планирует открыть три дополнительных оперативных пункта в Капане, Иджеване и в ЕхегнадзореEUMA планирует открыть три дополнительных оперативных пункта в Капане, Иджеване и в Ехегнадзоре
Омбудсмен Арцаха: При посредничестве российских миротворцев из Арцаха в Армению было перевезено 100 человек, и 110 - в обратном направленииОмбудсмен Арцаха: При посредничестве российских миротворцев из Арцаха в Армению было перевезено 100 человек, и 110 - в обратном направлении
Армения и Чехия будут сотрудничать в военно- технической сфереАрмения и Чехия будут сотрудничать в военно- технической сфере
Премьер-министр РА отбыл в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправовета и Совета глав правительств СНГПремьер-министр РА отбыл в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправовета и Совета глав правительств СНГ
ЮКЖД: Природная стихия нарушила движение поездов по участку в направлении ГрузииЮКЖД: Природная стихия нарушила движение поездов по участку в направлении Грузии
Национальный филармонический оркестр в течение юбилейного года представит творчество Арама Хачатуряна, как по всей Армении, так и за рубежомНациональный филармонический оркестр в течение юбилейного года представит творчество Арама Хачатуряна, как по всей Армении, так и за рубежом
Причиной увольнения высокопоставленных прокуроров Армении стала прослушка их разговоров - СМИПричиной увольнения высокопоставленных прокуроров Армении стала прослушка их разговоров - СМИ
Министр: МОТ была и остается надежным партнером Армении, особенно в вопросах укрепления социальной справедливостиМинистр: МОТ была и остается надежным партнером Армении, особенно в вопросах укрепления социальной справедливости
Баку и Ереван находятся на пороге мира - глава МИД АзербайджанаБаку и Ереван находятся на пороге мира - глава МИД Азербайджана
Генрих Мхитарян хочет сыграть в финале самого престижного европейского турнира - Лиги чемпионов УЕФАГенрих Мхитарян хочет сыграть в финале самого престижного европейского турнира - Лиги чемпионов УЕФА
Мирзоян и Хоган обсудили вопросы региональной безопасности и стабильностиМирзоян и Хоган обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
Сергей Маркедонов проанализировал сложные узы союзничества между Москвой и Ереваном, и другими акторамиСергей Маркедонов проанализировал сложные узы союзничества между Москвой и Ереваном, и другими акторами
Вражеские силы продолжают обстреливать позиции Армии обороны АрцахаВражеские силы продолжают обстреливать позиции Армии обороны Арцаха
В Армении понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями с грозами и градом - прогноз синоптиковВ Армении понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями с грозами и градом - прогноз синоптиков
Посол Армении: Незаконные шаги Азербайджана по блокировке Лачинского коридора обостряют региональную ситуацию и создают почву для новой агрессииПосол Армении: Незаконные шаги Азербайджана по блокировке Лачинского коридора обостряют региональную ситуацию и создают почву для новой агрессии
Вице-премьер Армении и спецпредставитель ЕС обсудили перспективы восстановления железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-ГорадизВице-премьер Армении и спецпредставитель ЕС обсудили перспективы восстановления железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблемЭксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюркологДля Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
Читать больше
Комментируемые
Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан ОсканянЕсли Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спортаПосол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решенияШарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
В Армении создается новое движение <Мать Армения>В Армении создается новое движение <Мать Армения>
Эрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравилЭрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравил
<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян
Политик: народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родинуПолитик: народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родину
Перед Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РАПеред Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РА
Депутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагуДепутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу
У Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен ВарданянУ Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен Варданян
Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей АрменииНациональное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексийПолитолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха АзербайджануКонстантин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещиРубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи