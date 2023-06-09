Пятница, 9 Июня 2023 11:22

АрмИнфо.7 июня 2023 года, в г.Сочи Российской Федерации начались мероприятия заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

На указанных мероприятиях туркменскую делегацию возглавляет Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

Кроме того, в Сочи делегация Туркменистана принимает участие в работе 3-го Евразийского Конгресса и 2-го Молодежного форума СНГ и ЕАЭС.

Сегодня, 8 июня, в рамках предусмотренных мероприятий открывается выставка «Евразия – наш дом», на экспозиции которой будет представлена выставочная продукция Министерства промышленности и строительных материалов, Министерства текстильной промышленности, Государственного концерна «Туркменхимия» и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.