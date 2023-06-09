Пятница, 9 Июня 2023 09:23

АрмИнфо.Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Миан Мухаммад Шехбаз Шариф в четверг, 8 июня, принял делегацию Туркменистана во главе с государственным министром – председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым.

В ходе встречи туркменская сторона проинформировала премьер-министра о ходе реализации крупномасштабных совместных проектов между Туркменистаном и Пакистаном.

Премьер-министр подтвердил поддержку правительством Пакистана скорейшего завершения проектов газопровода ТАПИ и линии электропередачи ТАП, которые будут играть важную роль в удовлетворении энергетических потребностей страны, сообщается в пресс-релизе туркменского посольства в Исламабаде.

По окончании встречи делегация Туркменистана и Миан Мухаммад Шехбаз Шариф приняли участие в церемонии подписания Совместного плана осуществления ускоренной реализации проекта газопровода ТАПИ, которая состоялась в резиденции премьер-министра.

Выступая на церемонии, премьер-министр отметил, что ТАПИ является весьма важным проектом для обеспечения процветания в регионе и он ознаменует собой новую эру регионального сотрудничества. «Мы приложим все усилия, чтобы ускорить реализацию ТАПИ», заявил Шариф.

Подписание данного Совместного плана является важным шагом на пути реализации газопровода ТАПИ, проекта исторической значимости для каждой страны-участницы и региона в целом.



