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АрмИнфо.Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Миан Мухаммад Шехбаз Шариф в четверг, 8 июня, принял делегацию Туркменистана во главе с государственным министром – председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым.
В ходе встречи туркменская сторона проинформировала премьер-министра о ходе реализации крупномасштабных совместных проектов между Туркменистаном и Пакистаном.
Премьер-министр подтвердил поддержку правительством Пакистана скорейшего завершения проектов газопровода ТАПИ и линии электропередачи ТАП, которые будут играть важную роль в удовлетворении энергетических потребностей страны, сообщается в пресс-релизе туркменского посольства в Исламабаде.
По окончании встречи делегация Туркменистана и Миан Мухаммад Шехбаз Шариф приняли участие в церемонии подписания Совместного плана осуществления ускоренной реализации проекта газопровода ТАПИ, которая состоялась в резиденции премьер-министра.
Выступая на церемонии, премьер-министр отметил, что ТАПИ является весьма важным проектом для обеспечения процветания в регионе и он ознаменует собой новую эру регионального сотрудничества. «Мы приложим все усилия, чтобы ускорить реализацию ТАПИ», заявил Шариф.
Подписание данного Совместного плана является важным шагом на пути реализации газопровода ТАПИ, проекта исторической значимости для каждой страны-участницы и региона в целом.
|Пакистан и Туркменистан подписали совместный план ускоренной реализации ТАПИ
|Эдвард Сандоян официально назначен ректором РАУ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|СБ РА: создание международного механизма обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха остается приоритетом для Армении
|Левон Тер-Петросян провел встречу с послом России
|Левон Аронян не поедет в Баку для участия в Кубке мира по шахматам
|Ереван: По просьбе Баку намеченная на 12 июня встреча в Вашингтоне отложена
|Кристина Квин стала свидетелем напряженной ситуации на границе близ села Тех в Сюнике
|Сотрудники СНБ Армении получат возможность улучшить свои жилищные условия
|Британский министр считает неприемлемым любое посягательство на основные права человека, учитывая непрекращающуюся агрессию Азербайджана против Армении
|В Армении два военных университета будут объединены в один
|Армянские спортсмены получат больше финансовых средств на подготовку к чемпионатам мира и Европы
|Лукашенко: Разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонам
|В регионах Армении будут внедрены передвижные офисы системы пробации
|B солнечном Дилижане пройдет армяно-грузинский фестиваль <Мимино>
|Вражеские силы открыли огонь по позициям ВС Армении
|Симонян: Армения заинтересована в создании прочных основ и развитии многосторонних отношений с Великобританией
|Арарат Мирзоян поздравил Хакана Фидана с назначением на пост главы МИД Турции
|Армия обороны Арцаха продолжает опровергать вражескую дезинформацию
|Омбудсмен РА: военнопленные не должны превращаться в объект общественного интереса
|Михаэл Рот: ваше правительство сделало отважный шаг, идя на уступки соседнему Азербайджану с целью защиты и обеспечения безопасности народа
|Немецкий парламентарий: нельзя допускать опасности этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Пашинян: Армения готова открыть региональные транспортные коммуникации в Закавказье
|Спектакль <Гардения> Ереванского русского драмтеатра покажут на одной из сцен Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова
|Работа по нормализации отношений между Баку и Ереваном идет в рамках трехстороннего формата - МИД России
|Глава СК РА: есть необходимость налаживания тесных партнерских отношений со следственными органами Грузии
|Студенты- дипломники ГИТИСа и Русский театр в Ереване представили <Даму с собачкой>
|Реконструкция полос таможенного пункта "Верхний Ларс" будет завершена к 15 июня - Мишустин
|США придают большое значение прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном - постпред США в ОБСЕ
|В Минске состоится заседание Комитета секретарей СБ ОДКБ, ожидается и участие секретаря СБ Армении
|Поезд Ереван-Батуми-Ереван начнет курсировать с 14 июня
|Михаэль Рот: <Мы должны сделать все, чтобы армянский народ мог жить в мирных условиях, без войн, насилия и угроз>
|EUMA планирует открыть три дополнительных оперативных пункта в Капане, Иджеване и в Ехегнадзоре
|Омбудсмен Арцаха: При посредничестве российских миротворцев из Арцаха в Армению было перевезено 100 человек, и 110 - в обратном направлении
|Армения и Чехия будут сотрудничать в военно- технической сфере
|Премьер-министр РА отбыл в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправовета и Совета глав правительств СНГ
|ЮКЖД: Природная стихия нарушила движение поездов по участку в направлении Грузии
|Национальный филармонический оркестр в течение юбилейного года представит творчество Арама Хачатуряна, как по всей Армении, так и за рубежом
|Причиной увольнения высокопоставленных прокуроров Армении стала прослушка их разговоров - СМИ
|Министр: МОТ была и остается надежным партнером Армении, особенно в вопросах укрепления социальной справедливости
|Баку и Ереван находятся на пороге мира - глава МИД Азербайджана
|Генрих Мхитарян хочет сыграть в финале самого престижного европейского турнира - Лиги чемпионов УЕФА
|Мирзоян и Хоган обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
|Сергей Маркедонов проанализировал сложные узы союзничества между Москвой и Ереваном, и другими акторами
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции Армии обороны Арцаха
|В Армении понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями с грозами и градом - прогноз синоптиков
|Посол Армении: Незаконные шаги Азербайджана по блокировке Лачинского коридора обостряют региональную ситуацию и создают почву для новой агрессии
|Вице-премьер Армении и спецпредставитель ЕС обсудили перспективы восстановления железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз
|Зампред РПА: Предыдущий и нынешний армяно-турецкие процессы имеют ряд принципиальных, судьбоносных, нравственных отличий
|Губернатор Тавуша: под контролем Азербайджана находятся армянские анклавы площадью в 950 гектаров
|Губернатор Сюника: Азербайджан должен уйти с нашей территории, это однозначная позиция
|Сила сдерживания Ирана является точкой стабильной безопасности и мира для стран региона - Раиси
|Общественные детские сады были приватизированы в нарушение закона - прокуратура
|Год будет сложным: Ваче Тертерян о ситуации с водой
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|"Фронт безопасности и развития Арцаха" раскритиковал арцахские власти
|Пашинян представил Клаару подходы армянской стороны к урегулированию существующих ключевых вопросов
|Вражеские силы обстреляли технику ВС Армении
|В Минобороны Армении и Армии обороны Арцаха опровергли вражескую дезинформацию
|Экс-премьер: призываю силовые структуры вовремя предотвращать государственные преступления
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