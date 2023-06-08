Четверг, 8 Июня 2023 18:55

АрмИнфо. Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков и министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян подписали приказ о назначении на должность ректора Российско-Армянского университета (РАУ) Эдварда Сандояна. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Отметим, что перед назначением Сандоян занимал должность директора Института экономики и бизнеса и руководил бизнес-школой РАУ.

Напомним, что главой РАУ Эдвард Сандоян был избран в результате тайного голосования на Общем собрании Университета в мае с.г. 216 голосами «за» и 147 «против». Согласно утвержденному порядку, кандидатуру ректора должны были утвердить также соучредители университета из Армении и России.

10 апреля ректор РАУ Армен Дарбинян, занимающий эту должность свыше 21 года, сообщил, что решил отказаться от выдвижения своей кандидатуры на новый пятилетний срок, так как «не заручился должной поддержкой правительств России и Армении».

Отметим, что Эдвард Сандоян окончил Московский институт управления имени С.Орджоникидзе (сегодня Государственный университет управления) в 1981 году, в 1983 году — Ереванский политехнический институт имени К. Маркса. Сандоян – доктор экономических наук, профессор, автор свыше 270 научных трудов, учебников и монографий. Удостоен высшей награды Министерства образования и науки Республики Армения - золотой медалью за многолетнюю научно-педагогическую деятельность и выдающиеся заслуги в области образования и науки.



Работал на управленческих позициях в финансовых и страховых компаниях, формировал в независимой Армении новую налоговую инспекцию. Был одним из руководителей Центрального банка Армении. Сандоян также занимал пост Министра финансов и экономики Армении.