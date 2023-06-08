Четверг, 8 Июня 2023 17:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 54, 56, 58, 60, 60а, 62 на улице Арташисяна, частные дома на 2-ом переулке улицы Арташисяна, частные дома на улицах Тимирязева, Попова, частные дома на улицах Норагавита 6, 12, частные дома на Арташатском шоссе, частные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 39, 40 в кв. “Норашен”, абоненты-жильцы жилых домов 139, 140 в кв. “Б-2”, школа N11; жилые дома 6-11, 20, 22 на улице Д. Маляна, жилой дом 5 на переулке Д. Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 частные дома Нор Харберда;

11:00-17:00 жилые дома 2, 4 на улице Бакунца, жилые дома 1, 41/1-43/1 на пр. Комитаса, жилой дом 4 на улице Акобяна, жилые дома 7, 11, 19, 31 на улице Грибоедова, жилой дом 4/4 на улице Амиряна, жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, абоненты-жильцы жилого дома 15 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4/1, 6, 6/1, 6/2 на улице Фрунзе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4/1, 6, 6/1, 6/2 на улице Фрунзе, ООО “Премиум Машинери Эй Эс”, ЧП “Ованнес Аристакесян”, частные дома на улицах 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 в кв. “Норагавит”, частные дома на 3-ем переулке 1-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы Норагавита, частные дома на 1, 2, 4, 5 переулках 1-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 3-ей улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом переулке 10-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 9-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 10-ой улицы Норагавита, частные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Норагавита, частные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы Норагавита, частные дома на Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), колхоз “Нор Ухи”;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Оганаван;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично квартал “Каярани” в городе Масис;

10:00-13:00 частично села Воскетап и Ланджар;

12:00-14:00 частично село Овташен;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично общины Агверан и Арзакан;

10։30-12։00 община Бжни, частные дома Бжни, станции сотовых операторов “Юком”, “Телеком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 телестанция города Цахкадзор, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, частные дома, прилегающие к дому отдыха “Виардо”, пансионаты “Цахкаовит”, “Нарек”, оздоровительный комплекс “Тегенис”, ООО “Капитал Билд”, “Европа хаус”, “Деджи Тейн” и прилегающие абоненты в городе Цахкадзор;

11։00-17։00 село Маяковский и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 села Гегамаван, Цахкунк, Ддмашен, Зовабер, поселок Гагарин полностью, ООО “Седами”, “Телемак”, ‘Гагарин ССК”, “Ди Ви Эйч”, “Арт Га”, “Гвемик”, ГНКО ‘Пахуст”, ЧП “ХКХ Агроспасаркум”, “Карен Агаджанян”, “Грин Фармер”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–14:00 улицы Саят-Нова, Гетапня полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Тавушской области:

10։00-12։00 села Воскеван, Баганис, Джуджеван, Воскепар, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ноемберянском регионе;

в Лорийской области:

11:00-14:00 село Ваагнадзор;

11:00-17:00 кварталы 5-14, улицы Ереванян, Эребуни, Пушкина, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупская, Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджоникидзе, Ареваин, Латишакан в городе Ташир; села Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка;

в Сюникской области:

10:00-12:00 улицы Авагяна, Арзуманяна, Тангун Дзор в городе Горис; частично село Алидзор;

14:00-16:00 улица Арзуманяна в городе Горис; частично село Алидзор;

11:00-14:30 частично село Шагат;

10:30-11:30жилые дома 2 на улице Нар-Доса, 5 на улице Ханджяна, домик N52 на улице Ханджяна в городе Сисиан;

12:00-13:00 жилые дома 1а, 1б, 1г на улице Исраеля Ори, 5 на улице Нар-Доса, улица Сараланджа в городе Сисиан;

13:30-14:30 жилые дома 1 на улице Воротан, 1, 3, 3а на улице Ханджяна в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 11, 12, 13 в 3-ем квартале Давташена, улица Дживани, абоненты-жильцы на 8-ой улице Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27-41 на улице Лепсуса, частные дома 65/3 ан улице Гапанцяна, 13/10 на улице Шрджанцик Тоннель, 9/6, 13/11, 19/6, 10 на Тбилисском шоссе, жилые дома 9/16, 21/8, 21/9, 19/6, 2/18 на Тбилисском шоссе, жилой дом 30 на улице Ширака, частные дома на улицах Ширака, Кармир Блура, частные дома на улицах Неркин Чарбаха 2, 7, 8, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома Нор Харберда;

11:00-17:00 жилые дома 1-28а на улице Туманяна, частные дома 2-21 на 2-ом тупике Туманяна, жилые дома 62-85а на улице Анрапетутяна, жилой дом 19 на 2-м переулке Анрапетутяна, жилые дома 2, 4, 6, 8 на 3-ем переулке Анрапетутяна, жилые дома 15-116 на улице Налбандяна, жилые дома 5, 5а, 7, 9, 11 на улице Вардананца, 3/1, 3/2 на улице Абовяна, 3, 5, 7, 9 на улице Белякова, 4, 6, 8, 10 на улице Пушкина, жилые дома 29, 31, 31ա, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 на улице Ханджяна, частные дома 4-21 на улице Сахарова, жилые дома 3-18 на улице Тпагричнер, 10-33на пр. Саят-Нова, СНБ, кинотеатр “Москва”, частные дома 1-19 на 1-ом переулке Чаренца, частные дома 56-91 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Г. Аветисяна, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Нораван;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы “Каярани”, 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично село Саят-Нова;

10:00-13:00 частично села Авшар и Ланджар;

12։00-14։00 частично село Овташен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։00 частично квартал ‘Дзахапня” в городе Джермук;

10։30-12։30 частично село Кармрашен;

11։00-12։00 частично село Гермон;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 села Ланджахбюр, Гегаркуник, Сарухан, Гандзак, Кармир, абоненты-жильцы конца квартала “Ацарат”, село Цахкашен полностью, новая школа N8 в Ацарате; станция компании ''Юком”, газозаправочная станция “Кариш” в селе Кармир; школа Сарухана N1, станция компании “Тим Армения”;

в Лорийской области:

13:00-17:00 кварталы “Германакан”, ‘Банаван”, “Совхозаин”, “Эстонакан”, “Кркорян”, “С.Аветисян”, “Узбекакан”, “Швецаракан”, “Глендел”, “Галои Пучах”, кожевенный завод, больница в городе Спитак; село Лернанцк;

в Сюникской области:

11:00-14:00 село Муцк.