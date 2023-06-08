Четверг, 8 Июня 2023 17:55

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян принял участие в заседании секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ.

Как передает офис СБ, 8 июня Армен Григорян выступил на заседании, рассказав о вызовах безопасности в регионе Южного Кавказа. Секретарь СБ, в частности, отметил, что Азербайджан продолжает политику применения силы или угрозы применения силы, пытаясь сорвать реализацию ранее достигнутых договоренностей. Баку продолжает нагнетать обстановку не только на армяно- азербайджанской границе, но и в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

Григорян также отметил необоснованность непризнание со стороны ОДКБ азербайджанской агрессии против суверенной территории Республики Армения, и попытки увязать ситуацию с отсутствием процесса демаркации армяно-азербайджанской границы.

Он призвал своих коллег дать четкую и целенаправленную оценку ситуации в Нагорном Карабахе и предпринять действенные шаги, чтобы проживающие в Нагорном Карабахе 120 тысяч армян не подверглись этнической чистке. В этом контексте создание международного механизма обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха остается приоритетом для Армении.