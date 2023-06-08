Четверг, 8 Июня 2023 17:47

АрмИнфо. Первый президент РА Левон Тер-Петросян 8 июня провел встречу с послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным. Об этом на своей странице в Facbook написал пресс- секретарь первого президента РА Арман Мусинян.

<Сегодня, 8 июня, по инициативе первого президента РА Левона Тер-Петросяна в его частном доме состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным. В ходе беседы были затронуты практически все проблемы, затрагивающие общества Армении и Арцаха>, - отметил пресс-секретарь.