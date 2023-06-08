Четверг, 8 Июня 2023 13:47

АрмИнфо.Посол США в Армении Кристина Квин посетила Сюникскую область и ознакомилась с проблемами области. Об этом сообщает посольство США в Армении.

<В ходе визита в Сюникскую область посол Квин встретилась с местными властями, представителями гражданского общества и жителями, которые поделились связанными с безопасностью насущными проблемами. Также посол посетила общину Тех, где непосредственно стала свидетелем напряженной ситуации на границе. Каждый заслуживает защиты и безопасности, которые принесут с собой прочный и справедливый мир>, - говорится в сообщении посольство США в Армении.

Напомним, что азербайджанская сторона в этом направлении продвинулась вглубь суверенной территории РА весной этого года и захватила земли жителей села Тех.