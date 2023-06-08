Четверг, 8 Июня 2023 12:54

АрмИнфо. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении получат возможность улучшить свои жилищные условия путем привлечения ипотечных кредитов на льготных условиях. Соответствующее решение принято на заседании правительства РА.

По словам заместителя директора СНБ Тиграна Арутюняна, в настоящее время многие сотрудники СНБ нуждаются в улучшении жилищных условий, но с учетом недоступных условий ипотечного кредитования, предлагаемых

комбанками РА, решение указанной проблемы было практически невозможным. С учетом изложенного предлагается включить в программу государственной поддержки по приобретению квартиры или жилого дома, либо строительства жилого дома сотрудников СНБ, что позволит укрепить службу квалифицированными кадрами, особенно среди пограничников, и предотвратит отток профессионалов. В рамках вышеуказанной программы, которая начнет применяться с 1 января 2024 года, предлагается ежегодно предоставлять 40 сотрудникам органов национальной безопасности возможность улучшать жилищные условия. В этих целях из госбюджета страны ежегодно будет направляться порядка 157 млн драм.