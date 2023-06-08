Четверг, 8 Июня 2023 12:51

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян 8 июня провел встречу с министром культуры Великобритании Джоном Уиттингдейлом. На встрече обсуждались перспективы активного сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе в сфере культуры, сообщает пресс-служба НС РА.

Министр, являясь на протяжении многих лет членом парламентской группы дружбы Великобритания- Армения, отметил, что хорошо осведомлен о ситуации в Армении, об уничтожении армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе азербайджанцами в результате 44-дневной войны. Он считает неприемлемым любое посягательство на основные права человека, учитывая также непрекращающуюся агрессию азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Армении.

На встрече состоялся разговор о необходимости установления прочного мира в регионе, важности укрепления демократических ценностей и их развития.