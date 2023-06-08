Четверг, 8 Июня 2023 12:47

АрмИнфо. Военный университет имени Вазгена Саркисяна и военный авиационный университет имени маршала Арменака Ханперянца Министерства обороны Армении путем слияния будут объединены в военную академию имени Вазгена Саркисяна. Решение об этом принято на заседании правительства РА 8 июня.

Как отмечается в обосновании проекта решения, необходимость в принятии данного правового акта обусловлена требованиями о повышении эффективности административно-образовательного процесса в военно-учебных заведениях Министерства обороны РА, оптимизации штатной структуры и облегчения процесса их аккредитации. В настоящее время послевоенная ситуация и возникшие вызовы делают неизбежной трансформацию сферы военного образования. Объединение военно-учебных заведений позволит не только консолидировать органы управления и подразделения, выполняющие одну и ту же функцию, но и создаст возможность внедрить новую культуру управления военно-учебными заведениями в соответствии с международными стандартами и обеспечить качество образования, создать единую современную учебно-материальную базу (военные полигоны, базы, комплексы, оснащенные необходимой лабораторной техникой), обеспечить процесс планомерной подготовки педагогических и научных кадров, создать профессиональный совет, концентрировать финансовые ресурсы в рамках единой системы управления