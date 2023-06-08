Четверг, 8 Июня 2023 12:47

АрмИнфо. Утвержденный на 2023 год бюджет Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении будет увеличен на 358, 3 млн драм. Решение об этом принято на заседании правительства РА 8 июня.

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Араика Хзмаляна, средства будут привлечены из Резервного фонда правительства. Проект решения обусловлен необходимостью предоставления дополнительных денежных средств 11 спортивным федерациям РА и Федерации шахмат Еревана для обеспечения наилучшей подготовки спортсменов и их выступлений на чемпионатах Европы и мира в 2023 году, а также на организацию и проведение международных рейтинговых турниров.

При дополнительном финансировании федерации организуют международные турниры и чемпионаты в Республике Армения, а в целях лучшей подготовки к чемпионатам Европы и мира и рейтинговым турнирам организуют учебно-тренировочные сборы, в том числе, совместные сборы с командами из других стран.

Замминистра напомнил, что в 2022 году федерациям было открыто дополнительное финансирование на сумму в 200 млн драм, что дало возможность спортсменам принять участие в большем количестве турниров. Результаты этого участия оказались беспрецедентными: было завоевано 307 медалей против 190 медалей в предыдущем году. Хзмалян напомнил, что текущий год является предолимпийским годом, и важно обеспечить успехи на чемпионатах мира и Европы, что даст возможность спортсменам принять участие в ОИ в Париже в 2024 году.