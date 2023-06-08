Четверг, 8 Июня 2023 12:46

АрмИнфо. Разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси подчеркнул, что от конфликтов на пространстве ОДКБ, тем более вооруженных, надо отходить. Один из них - конфликт между Арменией и Азербайджаном.

"Терпение и попытки найти решение вопроса, чтобы было выгодно и Армении, и Азербайджану", - сказал Александр Лукашенко, передает Белта