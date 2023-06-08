Четверг, 8 Июня 2023 12:20

АрмИнфо. В ряде регионах Армении будут внедрены передвижные офисы системы пробации. Соответствующее решение принято на заседании правительства РА 8 июня.

По словам министра юстиции РА Григора Минасяна, в последнее время значительно возросли функции системы пробации, количество которых практически удвоилось. Это, по словам министра, связано с применением службой новых форм наказания, в частности, выдворением иностранного гражданина с территории Республики Армения, ограничением свободы, обеспечением применения мер уголовно- правового воздействия в отношении юридического лица, осуществлением контроля за альтернативными мерами пресечения, в том числе, домашнего ареста, соблюдения запрета на посещение определенных мест и выполнения обязанности по получению психологической помощи. Нововведение предусматривает выезды сотрудников службы пробации по месту жительства или работы бенефициаров испытательного срока, предоставление им медицинской помощи и обслуживания. В этой связи, планируется внедрить в некоторых областях передвижные транспортные офисы, которые будут оснащены соответствующим имуществом и необходимым техническим оборудованием.

С введением передвижных транспортных офисов будет также проведена оптимизация системы пробации. В частности, планируется закрыть девять отделений, полномочия которых перейдут к передвижным офисам. В настоящее время Служба пробации осуществляет свою деятельность в Ереване, а также в 27 областях и в одном центре профессионального обучения в городе Арарат, в котором предусмотрено осуществлять реабилитационные программы, и в этих целях планируется приобрести микроавтобус на 17 пассажирских мест. Закупки транспортных средств будут осуществляться в рамках закона <О государственных закупках>.