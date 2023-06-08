Четверг, 8 Июня 2023 11:08

АрмИнфо. В солнечном Дилижане, 17 июня, пройдет армяно-грузинский фестиваль <Мимино>, в рамках которого будут представлены кулинарные и культурные особенности двух народов.

Согласно сообщению Комитета по туризму, который и окажет содействие в проведении фестиваля, территория мероприятия будет разделена на несколько зон, в частности: зону приготовления блюд, где будут представлены кулинарные традиции Армении и Грузии, зону презентации художественных произведений и ремесленных изделий и музыкальну зону.

Кроме этого, в рамках фестиваля пройдет кулинарный конкурс, где победители будут определены в следующих номинациях <Лучший вкус>, <Лучший вид> и <Лучшая идея>.

Фестиваль стартует в 16:00 по адресу ул. Мясникяна, 55. Вход бесплатный.

Организатором мероприятия выступает OО <Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций> в сотрудничестве с Армянской федерацией туризма.