Четверг, 8 Июня 2023 10:08

АрмИнфо. Парламентская делегация Армении, возглавляемая председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном, в Лондоне провела встречу с главой Палаты общин Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Пенни Мордан. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа РА.

Спикер НС РА отметил, что этот визит в Великобританию является хорошей возможностью для обсуждения вопросов, связанных с сотрудничеством двух стран. Симонян добавил, что Армения заинтересована в создании прочных основ и развитии многосторонних отношений с Великобританией.

В ходе встречи речь зашла и о краткосрочной встрече премьер-министров двух стран в Кишиневе 1 июня и визите в Армению государственного министра Великобритании по европейским делам Лео Дохерти.

Спикер НС РА высоко оценил программы, направленные на укрепление возможностей парламента Армении, которые осуществляются при

содействии Великобритании.

Члены делегации НС РА обсудили с британскими коллегами вопросы безопасности региона, подробно остановившись на ситуации, вызванной азербайджанской агрессией.