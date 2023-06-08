Четверг, 8 Июня 2023 10:06

АрмИнфо. Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что 7 июня подразделения Армии обороны Арцаха открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Мартунинского и Шушинского районов Республики Арцах, не соответствует действительности. об этом говорится в заявлении АО Арцаха.

<Минобороны Азербайджана также распространило очередную дезинформацию, заявив о якобы сорванных им инженерных работах, проводимых Минобороны Арцаха в Аскеранском, Мартунинском и Шушинском районах Республики Арцах>,- добавили в оборонном ведомстве Арцаха.