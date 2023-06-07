Среда, 7 Июня 2023 23:09

АрмИнфо. Военнопленные не должны превращаться в объект общественного интереса, такие действия прямо запрещены статьей 13 3-й Женевской конвенции. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека Армении Анаит Манасян.

Она отметила, что 5 июня один из телеканалов Азербайджана показал видеоролик, в котором говорится об армянских военнопленных. В репортаже азербайджанский журналист беседует с 5 армянскими военнопленными. Относительно ролика и его распространения Защитник прав человека считает необходимым подчеркнуть, что военнопленные не должны превращаться в объект общественного интереса, такие действия прямо запрещены статьей 13 3-й Женевской конвенции. Запрет преследует 2 основные цели - уважать достоинство военнопленных и защищать их от любых притеснений во время и после плена.

<Военнопленные, находящиеся в местах лишения свободы, не могут свободно формировать и выражать свое согласие на видеосъемку, трансляцию или распространение видеороликов с их участием. В результате публикации данных о военнопленных и распространения в социальных сетях они становятся дополнительной мишенью со стороны общественности, о чем свидетельствуют негативные комментарии азербайджанских пользователей к видео>, - говорится в заявлении Омбудсмена.

Защитник призывает армянское медиасообщество не распространять взятые из азербайджанских источников видеоролики об армянских военнопленных, чтобы не допустить к ним интереса со стороны общественности.

Более подробная правовая позиция Омбудсмена по этому вопросу была направлена международным партнерам, а также международным организациям, уполномоченным защищать права человека.