Среда, 7 Июня 2023 21:22

АрмИнфо.К сожалению, мировая история имеет многочисленные примеры авторитарного правления, но Армению мы рассматриваем как демократическую страну, которая пошла по пути углубления демократии и желает стать частью современного мира.

Я считаю что ваше правительство сделало отважный шаг, идя на уступки соседнему Азербайджану с целью защиты и обеспечения безопасности армянского народа, который желает жить свободно и независимо в своей стране. Такое мнение, выступая на брифинге с журналистами, выразил прибывший в Ереван в рамках регионального визита председатель Комитета по международным отношениям бундестага Михаэль Рот.

По его словам, такая политика армянского правительства могла создать почву для обеспокоенности и недовольства, и немецкая сторона понимает и принимаем эту обеспокоенность.

<Я нахожусь здесь как друг Армении, и хочу выразить свою солидарность

армянскому народу, который перенес долгие страдания и имеет

потребность в друзьях. Наш визит - символ этой дружбы>, - отметил

депутат бундестага. По его словам, находясь в этом сложном регионе

Армения выступает в качестве дружественной Германии и демократической страны, которая уважает и защищяет европейские ценности.

Как отметил Рот, именно по этой причине федеральный канцлер Германии также вовлечен в процесс обеспечения мира в регионе вместе с усилиями французской, американской сторон и Германия как и ее партнеры имеют одно желание - обеспечить длительный мир и свободу Армении и ее гражданам. <По этой причине я призываю Азербайджан и ответственных политиков этой страны уважать решение Международного суда и без промедления открыть Лачинский коридор>, - заявил немецкий депутат.

Михаэль Рот сообщил, что утром имел встречи с женщинами из Нагорного Карабаха, которые представляют различные организации и которые выразили свою обеспокоенность фактами насилия против женщин. <То обстоятельство, что члены семей долгое время находятся в разлуке - есть ни что иное как грубое нарушение прав человека>, - сказал он. По его словам, безопасность армян Нагорного Карабаха должна быть обеспечена в долгосрочном плане и Германия не позволит Азербайджану провести в Нагорном Карабахе этническую чистку. <Это для нас имеет центральное значение, если мы рассматриваем обеспечение длительного мира. Это должно быть в центре переговоров, потому что мы высоко ценим право армян Нагорного Карабаха на безопасную жизнь и считаем, что это право должно быть центральным компонентом обеспечения долгосрочного мира. В качестве такого долгосрочного механизма мы должны рассматривать желание и волю Азербайджана. Но я бы не хотел опережать главных переговорщиков, говоря о том, как добиться этого. Будут проходить интенсивные переговоры в том числе и в разных форматах с участием ЕС, Франции и Германии. Это задача не одного дня, а долгой работы>.

<Мы надеемся так же, что в рамках переговоров о мире, Азербайджан пойдет на незамедлительное освобождение армянских военнопленных. И что бы в итоге делимитации границы будет признана территориальная целостность Армении>, - сказал депутат. Депутат поблагодарил правительство Армении за то, что оно пригласило в страну гражданскую наблюдательскую миссию ЕС.> Рады заявить что миссия в дальнейшем расширит свою деятельность и полны надежды, что азербайджанская сторона также даст свое согласие на размещение подобной миссии на своей стороне>, - отметил Рот, уточнив что речь идет не только об увеличении числа наблюдателей, но и о расширении географии мониторинга по еще трем направлениям границы. Говоря о возможности создания аналогичной миссии в Азербайджане, глава комитета бундестага отметил, что переговоры с Азербайджаном по этой тематике пока продолжаются. <Хотя мы и не получали от азербайджанской стороны никаких сигналов, однако считаем, что вопрос обеспечения мира и стабильности - это и задача Азербайджана и он должен стать участником процесса обеспечения регионального мира и стабильности>, - отметил депутат.

Комментируя высказывания российских политиков о том, что европейская наблюдательская миссия в Армении призвана выдавить из региона Россию, Михаэль Рот отметил, что <российский путинский режим уже бросил Армению, а российский министр иностранных дел продолжает вести свою империалистическую внешнюю политику, распространяя кремлевскую пропаганду>. <Миссия ЕС в Армении находится по приглашению армянской стороны, мы тут не самовольно. Мы не оккупанты, мы сотрудничаем с правительством Армении, стараясь обеспечить с исключительно гражданской миссией безопасность страны и содействуя укреплению стабильности и мира в регионе. В то же время российская сторона присутствует здесь военным образом>, - сказал депутат бундестага.

Приведя в пример Россию, которая должна обеспечить территориальную неприкосновенность Украины и решать вопросы путем переговоров, так и в этом регионе, по мнению Рота, альтернативы переговорному процессу нет. И процесс признания территориальной целостности не должен ограничиваться словами и должен быть достигнут в практической плоскости.

Как подчеркнул Михаэль Рот, Армения - европейская страна и если она выразит желание стать членом ЕС, то <мы должны будем твердыми шагами содействовать прохождению страной этого пути. Это должно быть свободный выбор Армении, потому что мы считаем Армению европейской страной>. Как заметил депутат, Германия желает укреплять как политические, так и экономические отношения с Арменией, и в этом контексте считает важным продвигать процесс либерализации визового режима ЕС с Арменией.