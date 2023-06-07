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 Среда, 7 Июня 2023 19:10
Александр Аванесов

Немецкий парламентарий: нельзя допускать опасности этнических чисток в Нагорном Карабахе

Немецкий парламентарий: нельзя допускать опасности этнических чисток в Нагорном Карабахе

АрмИнфо. 7 июня вице-спикер Национального Собрания Армении   Акоп Аршакян принял председателя комитета по внешним связям Бундестага ФРГ Михаэля Рота. Об этом сообщает пресс-служба армянского парламента.

Источник отмечает, что на встрече присутствовали председатель группы дружбы Армения-Германия  Владимир Варданян и председатель комиссии НС по внешним связям Саркис Ханданян.

Приветствуя гостя, вице-спикер НС подчеркнул важность развития дружественных отношений между Арменией и Германией, указав на расширение сотрудничества между НС РА и Бундестагом.

Касаясь двустороннего сотрудничества, вице- спикер НС подчеркнул, что Германия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Армении среди стран ЕС. Акоп Аршакян высоко оценил помощь Германии демократической повестке Армении.

<Армения придает большое значение реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, а также тому, что Германия входит в число 6 стран ЕС, объединивших усилия с Европейским инвестиционным банком во благо развития Сюникской области Армении>, - подчеркнул вице-спикер НС, высоко оценив армяно­германское децентрализованное сотрудничество.

Представляя региональные вызовы, Акоп Аршакян отметил, что 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, в результате чего фактически в блокаде находятся 120 тысяч армян. По словам вице-спикера НС, эти действия Азербайджана противоречат обязательствам, взятым на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, и грубо нарушают юридически обязывающее решение Международного суда ООН. <Сначала это была искусственная экологическая акция, но с 23 апреля Азербайджан уже установил контрольно- пропускной пункт и официально перекрыл Лачинский коридор>, - отметил Аршакян.

Он рассказал также о 38 армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане. <Мы надеемся, что обязательство ЕС по поддержке

возвращения заключенных будет успешным>, - отметил вице-спикер НС, подчеркнув, что антиармянская политика Азербайджана не меняется.

Несколько дней назад при доставке еды были похищены двое армянских военнослужащих, против которых в Азербайджане возбуждены ложные уголовные дела.

По словам Акопа Аршакяна, Армения продвигает повестку открытия эры мира в регионе. <Мы прилагаем усилия как в направлении разблокирования региональных инфраструктур и транспортных путей, так и демаркации и безопасности границ>, подчеркнул вице-спикер НС,  еще раз заявив, что Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям.  <От имени Армении хотел бы приветствовать усилия Германии, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе, формирование атмосферы взаимного доверия, а также содействие региональному сотрудничеству>, - подчеркнул Акоп Аршакян.

Подчеркнув расположение долгосрочной мониторинговой миссии ЕС в стране, вице-спикер Национального собрания поблагодарил правительство Германии за поддержку этого решения.

Касаясь состоявшейся 1 июня в Кишиневе в рамках саммита Европейского политического сообщества пятисторонней встречи с участием премьер-министра Армении, президентов Азербайджана, Франции и канцлера Германии, председателя Европейского совета, Акоп Аршакян приветствовал усилия Германии в обеспечении армяно-азербайджанского диалога.

Выразив признательность за прием, председатель Комитета Бундестага по международным отношениям передал приветствие председателя Бундестага Германии, отметив, что последний придает большое значение развитию двусторонних отношений не только на правительственном уровне, но и на межгосударственном и  межпарламентском уровнях.

Майкл Рот согласился с точкой зрения армянских парламентариев о том, что в регионе должен быть установлен прочный мир. Он подчеркнул поддержку как Европейского союза, так и правительства Германии в обеспечении скорейшего возвращения заключенных на родину.

Рот отметил, что несколько раз публично критиковал блокаду Лачинского коридора и считает неприемлемым несоблюдение решения Международного суда ООН. <Я думаю, что это должно быть реализовано немедленно, и коридор должен быть открыт. Армянское население Нагорного Карабаха должно продолжать жить в безопасности, его безопасность и права должны быть обеспечены, нельзя допускать опасности этнических чисток", - выразил мнение немецкий депутат. 

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