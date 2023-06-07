Среда, 7 Июня 2023 19:07

АрмИнфо. Ереванский русский драматический театр имени К. Станиславского примет участие в престижном Международном театральном фестивале имени Антона Павловича Чехова с драмой Э. Хованец <Гардения> (режиссер Гор Маркарян).

Как сообщает пресс-служба Театра, спектакль будет показан 8 июня на сцене Театра <Школа драматического искусства> (Большой зал Мейерхольда) в Москве. Спектакль <Гардения> - это послание, адресованное сегодняшнему зрителю - о роли женщины, вызовах, брошенных ей судьбой и самопознании.

Главные роли исполняют Елена Варданян, Татевик Мелконян, Айарпи Зурначян, Анна Манучарян, Рипсиме Нагапетян. Сценография и костюмы - Нелли Барсегян, музыкальное оформление - Гора Маркаряна. Премьера спектакля состоялась в Ереване 20 августа 2020 года.

Согласно источнику, Фестиваль им. Чехова в этом году стартовал с 24 мая и продлится до 8 октября.

Отметим, что спектакль <Гардения> примет участие также в 12-м Международном Платоновском фестивале. Показы спектаклей состоятся 10 и 11 июня с.г на большой сцене Воронежского государственного академического театра драмы имени А. В. Кольцова.

Напомним, что Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова, впервые состоявшийся в 1992 году, - первый и самый крупный международный театральный фестиваль в России. В общей сложности в программах Чеховского фестиваля на данный момент приняли участие более 600 спектаклей - это работы 437 постановщиков из 54 стран. Президент МТФ им. А.П. Чехова - Михаил Ефимович Швыдкой. Генеральный директор МТФ им. А.П. Чехова - Карина Сергеевна Цатурова. Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова в этом году посвящен памяти Валерия Ивановича Шадрина, создателя и Генерального директора Чеховского фестиваля (1992-2022).