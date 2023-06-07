Среда, 7 Июня 2023 19:04

АрмИнфо.7 июня председатель Следственного комитета РА Аргишти Кярамян принял посла Грузии в Армении Георгия Шарвашидзе.

Поздравив посла со вступлением в ответственную должность, Кярамян высоко оценил сложившиеся теплые отношения между правоохранительными

структурами двух стран, которые дают возможность оперативно реагировать на поднимаемые друг другом проблемы, делают более

эффективным международно-правовое сотрудничество в борьбе с преступностью.

Председатель Следственного комитета РА подчеркнул, что в условиях динамично развивающихся экономических связей с Грузией и больших объемов пассажирских перевозок возникла необходимость налаживания тесных партнерских отношений со следственными органами Грузии, особенно в целях выявления контрабанды, экономических и транснациональных преступлений.

Кроме того, очень полезной может быть реализация совместных программ, направленных на обмен практическим опытом между следственными органами в различных форматах, обмен информацией, развитие кадрового потенциала.

Георгий Шарвашидзе, в свою очередь, отметил, что сотрудничество между правоохранительными структурами дружественных стран постоянно углубляется. Он подчеркнул, что хотя, в отличие от Армении, в Грузии имеется несколько следственных служб, которые действуют в рамках разных ведомств, но это обстоятельство не должно препятствовать развитию прямых контактов между органами предварительного следствия по секторам, а также в реализации совместных инициатив. Дипломат заверил, что посольство Грузии в Армении будет всячески поддерживать это направление сотрудничества.