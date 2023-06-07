Среда, 7 Июня 2023 19:03

АрмИнфо. В Ереванском государственном русском драматическом театре имени Станиславского состоялась премьера спектакля по рассказу Антона Чехова <Дама с собачкой>. Это первая совместная работа ГИТИСа и Русского театра в Ереване, сообщила пресс- служба российского вуза.

Выпускник Мастерской Олега Кудряшова Ярослав Жевнеров и художник­сценограф, студентка Мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова Екатерина Эрдэни поставили спектакль на малой сцене театра.

В постановке только два героя - Дмитрий Гуров и Анна Сергеевна. Камерная обстановка позволила зрителям сполна прочувствовать эмоции героев. <Мне было интересно работать с актёрами театра, которые моментально и очень искренне включились в работу. У нас получилась интимная трогательная история в небольшом зале на 70 человек практически лоб в лоб со зрителем. На сцене два артиста - мужчина и женщина. Хочу сказать спасибо невероятно способным актёрам театра, с которыми мы работали в течение месяца>, - делится режиссёр Ярослав Жевнеров. <Спектакль "Дама с собачкой" - новый интересный опыт работы Ереванского русского драматического театра имени Станиславского с молодой постановочной командой из Москвы: режиссёром Ярославом Жевнеровом и художником Екатериной Эрдэни. Радует современное сегодняшнее прочтение рассказа Чехова, скрупулёзность и вдумчивость построения психологического рисунка актёрских ролей. При довольно неожиданных режиссёрских и сценографических решениях молодые постановщики верны линии истинного русского психологического театра. Команда наших актёров работала над спектаклем с большим интересом, и, безусловно, этот спектакль не оставит равнодушным ереванского зрителя. Мы благодарны ГИТИСу за идею и возможность реализации этого проекта>, - говорит художественный руководитель театра Карен Нерсисян. Постановка спектакля стала возможной благодаря поддержке Министерства культуры России, Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ в рамках проекта <Постановки студентов и выпускников ГИТИСа и ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом>. В этом году выпускники и студенты-дипломники ГИТИСа и Школы-студии МХАТ планируют выпустить ещё четыре премьеры в Казахстане (Уральск, Шымкент, Кокшетау) и Белоруссии (Минск).