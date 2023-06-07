Среда, 7 Июня 2023 16:59

АрмИнфо. Реконструкция полос таможенного пункта "Верхний Ларс" будет завершена к 15 июня.

Как передают российские СМИ, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой армянского правительства Николом Пашиняном.

Как рассказал и.о. главы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов, к 22 июня планируется ликвидировать очередь из автомобилей.

"Уважаемый Никол Воваевич, я вчера до встречи с вами встречался с министром транспорта Виталием Савельевым, мы подробно обсуждали вопросы, в том числе, реконструкции пропускного пункта "Верхний Ларс", он дал соответствующие обещания - к 15 июня закончить все работы, а это, как я понимаю, еще четыре полосы", - сказал Мишустин.

Затем глава российского кабмина передал слово Руслану Давыдову, который сообщил, что если к 15 июня Минтранс сдаст дорожные полосы, то пробка, возникшая на пункте, будет ликвидировать в течение недели.

Пашинян подчеркнул, что это хорошая новость. "Честно говоря, даже не верится, что такое возможно", - сказал премьер-министр Армении. Пашинян уточнил, насколько после реконструкции увеличится пропускная способность.

Давыдов рассказал, что будет 39 полос, из них 15 для грузовиков. "Мы до реконструкции выходили на рекорд в 1 200 машин в день грузовых в

два направления и 3,5 тыс. легковых. Теперь мы ожидаем, что если было 1 200, то на 1 500 грузовых в день мы должны выходить", - сказал врио главы Таможенной службы. Давыдов заметил, что даже в условиях реконструкции "Верхний Ларс" - это самый активный пункт пропуска из всех.

"Спасибо, Михаил Владимирович, я знаю, что когда вы что-то обещаете, то это исполняется, и очень рад этому. Спасибо большое", - сказал Пашинян.

В ходе встречи Мишустин отметил, что Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, которые носят стратегический и союзнический характер. Он передал Пашиняну приветствие от президента РФ Владимира Путина, также он передал добрые и искренние пожелания президенту республики.

<Мы искренне дорожим нашими братскими отношениями, они носят стратегический и союзнический характер. Сегодня торгово­экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Армении развивается активно, динамично, несмотря на незаконные экономические санкции, которые приняли ряд недружественных государств", - сказал Мишустин.

Он сообщил, что в январе-апреле товарооборот между Москвой и Ереваном вырос на 96% и составил почти 140 миллиардов рублей. "Конечно,

важно сохранить эту положительную динамику и выйти на новые рекордные

показатели во взаимной торговле", - сказал российский премьер.

В Армении, напомнил он, успешно работают более 4,5 тысячи российских компаний, а накопленные инвестиции превышают 46% от общего объема иностранных капиталовложений в армянскую экономику. "Необходимо использовать имеющиеся возможности для увеличения торговли, инвестиций, и, конечно, эту задачу решает наша совместная межправкомиссия", - сказал Мишустин.

Он отметил, что Россия заинтересована в запуске новых совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, цифровизации, в агропромышленном комплексе. "Российские компании готовы предложить передовые решения, в том числе в сферах электронного правительства, умного, безопасного города, транспортной инфраструктуры. Целый ряд есть проектов", - сказал он.

Остановился Мишустин и на вопросе разблокирования транспортных коммуникаций в Закавказье. "В соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана мы ведем системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. Создание новых инфраструктурных маршрутов вообще отвечает интересам всех государств региона", - сказал Мишустин.