Среда, 7 Июня 2023 15:57

АрмИнфо.8 июня с.г. в Минске состоится заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс- служба Организации.

Согласно сообщению, заседание пройдет под председательством государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича.В заседании примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Участники заседания обсудят вызовы и угрозы безопасности государств - членов ОДКБ и меры по их нейтрализации. В ходе заседания планируется рассмотреть документы, касающиеся проведения региональной антитеррористической операции ОДКБ <Наемник>, подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и другие вопросы.

Следует отметить, что решением премьер- министра РА Никола Пашиняна, для участия в предстоящем мероприятии в столицу Беларуси на срок 7-8 июня командируется секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, который больше всех критикует деятельность ОДКБ.