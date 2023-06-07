Среда, 7 Июня 2023 15:52

АрмИнфо. 7 июня представители компаний <Южно-Кавказская железная дорога> и <Грузинская железная дорога> в ходе встречи в Ереване обсудили вопросы текущего взаимодействия и возможности более тесного сотрудничества железнодорожных организаций двух стран. Стороны договорились также о начале летнего сезона пассажирского движения 2023 года, сообщила пресс-служба ЮКЖД.

Согласно источнику, движение по международному маршруту Ереван-Батуми-Ереван начнется с 14 июня, а билеты можно будет купить с 10 июня как в онлайн- формате, так и в кассах основных вокзалов Армении и Грузии. Поезд будет курсировать с частотой раз в два дня. При этом на время летнего графика движения будет отменен поезд по маршруту Ереван-Тбилиси- Ереван.

Кроме того, стороны обсудили итоги взаимодействия ЗАО <ЮКЖД> и АО <ГЖД> за 5 месяцев 2023 года, вопросы курсирования контейнерных поездов в международном железнодорожном сообщении, совершенствования тарифной политики в международном сообщении и разработки нового программного обеспечения по продаже проездных документов.

По итогам работы за 2022 год железнодорожным транспортом транзитом через Грузию в Армению было экспортировано 451 тыс. тонн груза, объем импортированного из Армении груза составил 906 тыс. тонн. За указанный период грузоотправителями, осуществляющими деятельность на территории Грузии, в адрес клиентов ЗАО <ЮКЖД> отгружено 86,4 тыс. тонн груза (кварцевый песок, известняк, нитрат аммония, клинкер).

По итогам встречи стороны решили продолжить работу по сокращению оборота грузовых вагонов, повышению участковой скорости, привлечению дополнительных объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом посредством применения гибкой тарифной политики и увеличения скорости доставки грузов.