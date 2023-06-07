Среда, 7 Июня 2023 15:49

АрмИнфо.Делегация Бундестага во главе с председателем Комитета по международным отношениям Михаэлем Ротом посетила Мемориальный комплекс <Цицернакаберд>, чтобы почтить память невинных жертв Геноцида армян 1915 года в Османской Турции.

Как сообщает пресс-служба Парламента, делегацию сопровождал председатель Постоянной комиссии НС РА по внешним связям Саргис Ханданян. Гости возложили венок и цветы к вечному огню, увековечивающему память жертв Геноцида.

<Мы должны сделать все, чтобы ни один другой сосед не попытался нарушить территориальную целостность Армении, и армянский народ мог жить в мирных условиях, без войн, насилия и угроз>, - отметил Михаэль Рот.