Среда, 7 Июня 2023 12:39

АрмИнфо. Армения и Чехия будут сотрудничать в военно- технической сфере. Комиссия Национального Собрания РА по обороне и безопасности на заседании 7 июня выдала положительное заключение по представленному кабмином РА на ратификацию проекту межправительственного соглашения.

Представляя проект соглашения, заместитель министра обороны РА Арман Саркисян отметил, что оно было подписано в Ереване 9 апреля 2019 года и призвано заменить прежний документ от 10 марта 2010 года. В соответствии с документом, предусмотрено разработать направления сотрудничества, в том числе, осуществлять производство продукции военного назначения, ее экспорт и импорт, лицензирование, повысить контроль за качеством произведенной продукции. Соглашением планируется также провести работу по подготовке специалистов и технических кадров в учебных заведениях. В рамках соглашения будет создана рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству. Сроки проведения заседаний рабочей группы, регламент и порядок ее работы определят уполномоченные органы двух государств.

Саркисян сообщил, что парламент Чехии в этом году уже ратифицировал данное соглашение.