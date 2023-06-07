Среда, 7 Июня 2023 11:55

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 7 июня отбыл с трехдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, в Сочи глава армянского кабмина примет участие в очередных заседаниях Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств СНГ, а также Евразийского конгресса.

Отметим, что на заседании Межправсовета будет рассмотрен широкий круг вопросов торгово- экономического взаимодействия и дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции. Среди значимых вопросов интеграции - развитие транспортной политики, в том числе в рамках торгово- экономического сотрудничества с КНР и сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Ее целью является активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств.

Кроме того, одним из ключевых пунктов повестки заседания станет обсуждение актуальных вопросов функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, в том числе, в части устранения барьеров, доработки системы технического регулирования, сотрудничества в электроэнергетической сфере. Помимо этого ожидается и доклад Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках союза. Особое внимание участники заседания планируют уделить вопросам энергетики и цифровизации. В рамках цифровой повестки состоится обмен мнениями по вопросу совершенствования интегрированной информационной системы ЕАЭС. Также планируется подписать соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах - членах ЕАЭС.

8 июня пройдет заседание Совета глав правительств СНГ, где в текущем году председательствует Киргизия. Во время мероприятия будут рассмотрены вопросы углубления сотрудничества в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере и других областях. На заседании планируется подписать несколько документов, в частности Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

Кроме того, участники встречи примут Меморандум о сотрудничестве по противодействию мошенничеству на сетях электросвязи, утвердят концепцию развития промышленной кооперации с соответствующим комплексом мер до 2030 года и план мероприятий по обращению с отходами электронного и электротехнического оборудования для минимизации негативных последствий для окружающей среды. Ожидается и принятие нескольких кадровых решений.

Так, планируется рассмотреть вопрос о назначении руководящих сотрудников Исполнительного комитета СНГ и заместителей руководителя Антитеррористического центра Содружества. Некоторые пункты повестки заседания касаются культурно-гуманитарной сферы. В частности, главы правительств собираются дать старт практике проведения спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья и принять решение о выборе молодежных столиц Содружества на следующие три года. Как указано в материалах российского кабмина, в 2024 году таким городом станет Ташкент (Узбекистан), в 2025-м - Габала (Азербайджан), в 2026-м - Капан (Армения).