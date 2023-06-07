Среда, 7 Июня 2023 11:54

АрмИнфо.В ночь с 6 на 7-е июня образовавшиеся в результате многодневных осадков селевые потоки накрыли железнодорожное полотно на перегоне Алаверди-Ахтала компании <Южно-кавказская железная дорога>. Как сообщает пресс-служба компании, на протяжении порядка 100метров железнодорожные пути были завалены грунтом и затоплены потоками воды.

В результате природного ЧП было нарушено движение поездов по участку в направлении Грузии. Следующий из Еревана в Тбилиси пассажирский поезд был отменен, ЮКЖД оперативно организовала переезд порядка 100 пассажиров поезда на автомобильном транспорте. <Компания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства>, - говорится в источнике.

С ночи и по настоящее время силами ЮКЖД, Министерства по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления проводятся работы по устранению последствий ЧП, что затрудняется не прекращающимся потоком воды и грунта