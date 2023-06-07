Среда, 7 Июня 2023 11:49

АрмИнфо. Национальный филармонический оркестр Армении под руководством Эдуарда Топчяна 6 июня открыл ряд мероприятий, приуроченных 120-летию выдающегося армянского композитора Арама Хачатуряна.

Вечер начался с флешмоба у памятника Араму Хачатуряну - танцевального исполнения вальса под оркестровую сюиту композитора из балета <Маскарад>. В этот же день в Концертном зале прозвучали сюита из балета <Спартак>, <Торжественная поэма> и 2-я Симфония под руководством известного американского дирижера армянского происхождения Джорджа Пехливаняна.

А до поздней ночи на крыше Концертного зала им. Арама Хачатуряна были исполнены джазовые аранжировки Хачатуряна в исполнении Ваагна Айрапетяна и Armenian Colors Quartet.

Согласно сообщению пресс-службы Нацфилармонического оркестра, в течение всего юбилейного года Оркестр представит армянскому и иностранному зрителям всю палитру творчества Арама Хачатуряна, как в столице, так и в областях Армении, а также в ходе зарубежных гастролей.